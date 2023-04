Meldt om røykutvikling på Midtun skole – bøker skal ha brent på toalett

– Ingen er skadet, sier rektor Trond Sandal.

Hele skolen ble evakuert da det ble meldt om røykutvikling på Midtun skole mandag.

Kopier lenke

Kopier lenke

110-sentralen opplyste like før klokken 12.00 at det var meldt om røykutvikling i et bygg i Osvegen i Bergen.

Alle nødetatene rykket ut til stedet.

Trond Landaas, vaktkommandør ved 110-sentralen, forteller at det dreier seg om Midtun skole.

Brannvesenet fikk først melding om en automatisk brannalarm på skolen klokken 11.31.

Deretter tok en person på stedet kontakt med brannvesenet og meldte ifra om røykutvikling.

– Alle elever og ansatte skal være ute av bygningen, sier Landaas til BT like før klokken 12.00.

Morfar Geir Solberg hentet Cornelia (6 år) på Midttun skole.

Da foreldrene til Cornelia (6 år) hørte om brannen, kontaktet de morfar Geir Solberg, som bor på Skjold. Kort tid etter var han på plass på Midttun skole for å hente barnebarnet sitt.

Cornelia går i førsteklasse. Hun synes det var litt skummelt at det begynte å brenne. Skolesekken ligger fortsatt inne på skolen. Den får hun først hentet i morgen.

Emma (6 år) har blitt hentet av mor Annemarthe Aarland.

Også Emma (6 år) har blitt hentet av mor. Annemarthe Aarland var på sykkeltur, og svingte innom skolen da hun hørte om brannen.

– Det var masse røyk, sier Emma.

– Jeg tror de har ganske god kontroll. Hun sa det var litt skummelt, men det gikk greit, sier Aarland.

De venter på lekeplassen til de kan hente sykkelhjelmen til Emma, som ligger inne på skolen.

Brannen oppsto inne på dette toalettet.

Skal ha tatt fyr i bøker

Da brannvesenet kom frem til stedet gikk røykdykkere i innsats med en gang, og de fikk slått ned brannen.

Klokken 11.57 var brannen meldt slukket.

Innsatsleder for brannvesenet på stedet, Jan Aase, forteller at de rykket ut med mannskaper fra tre stasjoner.

– Vi fikk melding om at det fortsatt var folk inne i bygget, sier Aase.

Én ansatt skal ha pustet inn røyk, men det er ikke meldt om alvorlige personskader.

Innsatsleder for brannvesenet Jan Aase og innsatsleder for politiet Casper Kaland.

– Det har brent på et toalett, og det var bøker som brant, sier innsatslederen.

Politiet innsatsleder, Casper Kaland, forteller at de kommer til å etterforsker saken.

– Pr. nå er det for tidlig å si noe om årsak, men dette er noe vi vil undersøke, sier Kaland.

Elevene vil bli sendt hjem fra skolen, sier rektor Trond Sandal.

– Men først må brannvesenet få ut såpass mye røyk at elevene kan hente tingene sine, sier Sandal til BT.

Barna vil bli ivaretatt av SFO frem til de kan hentes.