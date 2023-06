Miljødirektoratet har anmeldt eieren av servalen i Bjørnafjorden

Det afrikanske rovdyret ble oppdaget på Strøno for én uke siden.

Unmute video

Kopier lenke

Kopier lenke

Torsdag morgen forrige uke vandret et uvanlig stort kattedyr gatelangs i et nabolag på Strøno.

Samme dag slo Miljødirektoratet fast at dette var en serval, og advarte publikum mot å nærme seg.

Nå er eieren anmeldt.

Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Dag Stian Husby i Miljødirektoratet til BT. Han vil ikke si mer om saken, og henviser til Miljødirektoratets tidligere uttalelser, og til politiet.

Serval er ulovlig å innføre til, og eie i, Norge. Det er et afrikansk rovdyr, som vanligvis holder til i savanneområder.

Les også Kattedyret på Os: Kan ende med politianmeldelse og avlivning

Flere naboer reagerte da de så servalen Niño torsdag morgen.

– Må ofte avlives

Seniorrådgiver Nils Kristian Grønvik i Miljødirektoratet har tidligere sagt til BT at de vurderte og anmelde. Han har også vært tydelig på at Niño, som servalen heter, kan bli avlivet.

– Konsekvensen av ulovlig handel med truede dyr er ofte at dyret må avlives. Det er denne risikoen man utsetter dyret for ved å drive med ulovlig handel, sier Grønvik til BT.

Ifølge han er eierens identitet foreløpig ukjent for både dem og Mattilsynet. De vet derfor ikke hvor servalen er.

Niño skal blant annet å vandret inn i en hage torsdag morgen.

Sissel Becker i Vest politidistrikt sier at de fikk varsel om en anmeldelse onsdag kveld. Anmeldelsen ikke er formelt registrert ennå. Hun vil derfor ikke si mer om saken.

– Kan flytte til utlandet

Katten kom tilbake til eieren sin før det gikk altfor lang tid.

Til Os og Fusaposten har eieren sagt at hun har hatt Niño i nesten to år. Hun skal ha betalt over 70.000 kroner for å få den.

– Jeg er villig til å gjøre nesten hva som helst. Jeg kan flytte til utlandet med han, om det kan være en løsning, uttalte hun til avisen.

Eieren har ikke ønsket å uttale seg til BT.