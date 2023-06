Åpne flammer tre steder i terrenget. Brannvesenet har rykket ut fra fem stasjoner.

Brannhelikopteret har begynt slukkearbeidet i terrenget på fjellet i Bjørnafjorden.

Brannvesenet ba om hjelp av brannhelikopteret etter at det tirsdag kom melding om at det brant på tre ulike steder i terrenget ved Yddalsvatnet i Bjørnafjorden.

Det var en turgåer som på lang avstand hadde observert at det var røyk i terrenget.

– Vi har fått tilsendt en video som viser helt tydelig at det er røyk, sa vaktkommandør Jan Ove Haga ved 110-sentralen tidligere i dag.

Turgåeren, som varslet brannvesenet, kom senere frem til brannstedet og kunne da fortelle at det var åpne flammer i terrenget.

– Han sier at det brenner på tre ulike steder. Brannmannskapene er ikke kommet frem ennå, sa vaktkommandøren klokken 12.47.

Helikopteret klargjøres før slukkearbeidet begynner.

Ved 14.15-tiden er helikopteret i luften og på vei til brannstedet.

Stedet der det brenner, ligger på fjellet mellom Lukksundet og Mundheim, på grensen mellom Kvam og Bjørnafjorden.

Innsatsleder Martin Østgulen i brannvesenet sier at det er fem ulike stasjoner som har rykket ut.

– Det er ikke vanlig å ha med seg en mannskapsbil, men slik er det når en kommune er på to sider av en fjord, sier Østgulen.

Helikopteret klar til innsats ved Mundheim.

Anders Opsal sier brannen snart kommer til å være slukket.

Politioverbetjent Anders Opsal sa først at det er snakk om brann som strekker seg over et området på 25 x 25 meter.

– Vi forventer at det snart er slukket og så håper vi på litt regn, sa Opsal.

Men litt før klokken 14.30 hadde brannen spredt seg, og det brant da i et området på cirka tre mål, rundt 30 x 100 meter, opplyser 110-sentralen.

Brannmannskaper fra Bjørnafjorden på utrykning med fergen fra Hatvik over fjorden til Venjaneset på Fusasiden.

– Det brenner flekkvis i terrenget, sier innsatsleder Østgulen i brannvesenet.

Steinar H. Olsen fra Bjørnafjorden brann og redning sier at det er tre kilometer med skogsvei og deretter en times gange innover fjellet for å komme frem til brannen.