Åpne flammer tre steder, brannhelikopteret klar til slukking

Brannhelikopteret er ved 14-tiden på plass ved Mundheim og klar til å begynne å slukke brannene i terrenget.

Brannvesenet ba om hjelp av brannhelikopteret etter at det tirsdag kom melding om at det brenner på tre ulike steder i terrenget ved Yddalsvatnet i Bjørnafjorden.

Det var en turgåer som på lang avstand hadde observert at det var røyk i terrenget.

– Vi har fått tilsendt en video som viser helt tydelig at det er røyk, sa vaktkommandør Jan Ove Haga ved 110-sentralen tidligere i dag.

Brannmannskaper fra Bjørnafjorden på vei over med fergen.

Turgåeren som varslet brannvesenet, kom senere frem til brannstedet og kunne da fortelle at det var åpne flammer i terrenget.

– Han sier at det brenner på tre ulike steder, sa vaktkommandøren.

Politioverbetjent Anders Opsal sier at det er snakk om brann som strekker seg over et området på 25X25 meter.

– Vi forventer at det snart er slukket og så håper vi på litt regn, sier Opsal.

Ved 14–15-tiden er helikopteret i luften og på vei til brannstedet.