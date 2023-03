Bergen kommune ber ansatte fjerne Tiktok og Telegram

– Vi tar konklusjonen fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet på alvor, sier byråd Per-Arne Hvidsten Larsen for finans, næring og eiendom i en pressemelding.

Bergen kommune mener det er naturlig å kjøre samme linje som regjeringen.

Finansbyråden er den øverste ansvarlige for informasjonssikkerhet i Bergen kommune.

Justis- og beredskapsdepartementet har frarådet at politikere og ansatte i departementene og underliggende virksomheter har applikasjonene Tiktok og Telegram på tjenesteenheter. Med tjenesteenheter menes mobiltelefoner, nettbrett eller personlige datamaskiner betalt av arbeidsgiver.

Det var NRK som først meldte dette.

Beslutningen kommer etter at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vurderer at risikoen er høy når Tiktok eller Telegram er installert på tjenesteenheter.

–Jeg mener det er naturlig at vi legger oss på samme linje som regjeringen. Derfor vil jeg be om at disse to appene blir fjernet fra tjenestetelefoner og liknende enheter i Bergen kommune, sier Larsen i pressemeldingen fra Bergen kommune.

Tiktok og Telegram må avinstalleres fra alle enheter som er eid av kommunen eller som på noen måte er tilknyttet kommunens interne, digitale tjenester. Et eksempel på det er hvis det er installert Tiktok på en telefon som er koblet opp mot en kommunal e-postkonto.

Bergen kommune har i dag én Tiktok-konto med innhold som er rettet mot barn og unge.

– Hvis det er behov for å administrere Tiktok-kontoer, må det skje fra egne mobiltelefoner eller nettbrett som er dedikert for dette. Og som ikke er tilknyttet kommunens interne systemer, sier Larsen.