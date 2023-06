Bil ødelagt etter at steinblokk løsnet i Bergen sentrum

– Vi har aldri opplevd noe lignende før, sier Randi Dahle.

Randi Dahle sier en stein løsnet fra fjellsiden ved bilen. Den ligger inntil bilen, i nedre høyre hjørne på bildet.

Randi Dahle og familien er egentlig på flyttefot. Torsdag morgen møtte de på en uventet hindring.

– Vi ble oppringt i morges av en som hadde gått forbi bilen og sett dette. Vi løp opp for å sjekke, sier Dahle.

Der sto bilen de skulle flytte med, med ødelagt tak og knust bakrute.

Akkurat nå steinen løsnet, er foreløpig ukjent.

Bilen står parkert ved en fjellside i Brattlien. En steinblokk skal ha fallt ut fra fjellsiden og truffet bilen, ifølge Dahle.

Steinblokken som ligger inntil bilen på dette bildet, er den som løsnet fra fjellsiden.

Familien bor ikke langt unna.

Hun forteller at de tok kontakt med Bergen kommune, som skal ha vært oppe med geolog for å vurdere fjellsiden torsdag formiddag

– Det er viktig at folk vet om at slike ting kan skje. Det er mange biler som står parkert bortover veien her, sier hun.

BT har spurt Bergen kommune hva deres vurdering av sikkerheten i området er, foreløpig uten svar.