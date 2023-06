Kjørte på ett hjul på motorveien: – Noe av det groveste jeg har sett

Motorsyklisten kjørte på ett hjul i høy fart på E39 ved Ikea, med én hånd på styret. Miljøet savner en lukket plass for såkalt «stunting».

Kopier lenke

Kopier lenke

– Det er noe av det groveste jeg har sett, sier Øystein Teigen.

Han kom kjørende med konen og sønnen i bilen fra Vågsbotn mot sentrum på E39 i forrige uke, da de ble forbikjørt av tre motorsyklister – tilsynelatende ungdommer.

En av dem kjørte på ett hjul i høy fart på motorveien. Underveis kjørte han med én hånd på styret, mens han vinket med den andre. Etterpå svingte han frem og tilbake i veien.

Teigen og konen reagerte på det de så. Konen tok opp mobiltelefonen og filmet, mens Teigen kjørte bilen.

– Jeg var redd han skulle gå på rygg og gjøre skade på seg selv. I verste fall hadde han veltet fremfor bilen, så jeg hadde kjørt på ham, sier bilisten.

– Det er idioti

Et av videoklippene viser MC-føreren på ett hjul på strekningen forbi Ikea, stående på motorsykkelen. De tre MC-førerne vekslet mellom kjørefeltene, og det virket som de hadde kontakt med hverandre, forteller Teigen.

– Jeg prøvde å ringe til politiet for å få dem til å stoppe dem, men ingen tok telefonen. Til slutt la jeg på og ringte Bergens Tidende.

Han har delt videoen med BTs lesere fordi han vil advare mot denne type kjøring.

– Dette er ungdom som ikke vet sitt eget beste. Det er idioti, rett og slett.

Leder for trafikkseksjonen i Bergen, Atle Olav Heradstveit, sier kjøring på ett hjul kan resultere i førerkortbeslag.

Leder for trafikkseksjonen i Bergen, Atle Olav Heradstveit.

– Du utsetter andre for fare med slik kjøring. Politiet ønsker ikke at folk kjører på ett hjul. Det kan fort gi førerkortbeslag, sier Heradstveit.

Han sier kjøring på ett hjul passer best i klubbsammenheng.

– Den typen kjøring skal foregå i lukkede omgivelser. Det vil si på bane i et organisert miljø, sier Heradstveit.

Talsmann: – Blir dessverre slik

BT har snakket med en talsperson for den aktuelle klubben hvis logo er på ryggen til motorsyklisten i videoen. Talspersonen ønsker ikke å si navnet sitt.

Han sier at klubben selger mye «merch», det vil si klær og utstyr, også til mennesker som ikke er medlemmer av klubben.

– Dermed trenger ikke nødvendigvis denne føreren å være medlem av vår klubb, sier talspersonen.

Han sier at de som driver med såkalt «stunting» har et altfor dårlig tilbud.

– Vi vet at det du viser til er ulovlig å holde på med. Det er ikke heldig, men det blir dessverre slik. Vi har i lang tid spurt om en lukket plass å være, for dette er en sport vi brenner for. Men vi får nei gang på gang, sier talspersonen.

Ulykke kobles til denne typen kjøring

Søndag var en mann i 30-årene involvert i en ulykke på E39 på Fjøsanger. Operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt uttalte da at politiet fikk flere telefoner fra bilister om at motorsyklisten kjørte sammen med flere andre MC-er i høy fart.

– Ulykken kan ha skjedd i forbindelse med at det ble kjørt på bakhjulet, sa Hellesund.

Representanten for klubben sier at hans klubb ikke har opplevd ulykker ved bakhjulskjøring.

– Stort skadepotensial

Frode Leif Thraning i Utrykningspolitiet Vest sier det ikke har vært noen dialog om bruk av lukkede baner mellom UP og de som driver med «stunting».

Frode Leif Thraning i Utrykningspolitiet Vest.

– Den eneste banen jeg vet om, er Eikås Motorsportsenter. Men jeg har ikke noe grunnlag for å si om det er lov med den typen kjøring der, sier Thraning.

Han tror ikke det har vært noen særlig økning i trafikkfarlig kjøring av dette slaget de siste årene.

– Men nå er det sommer, og da ser vi at det forekommer litt oftere. Det er vanvittig farlig å kjøre på ett hjul midt i trafikken. Ikke bare for seg selv, men også for andre. Skadepotensialet er stort, sier Thraning.