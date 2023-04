Da mannen fant denne i kjelleren, måtte Forsvaret rykke ut og sprenge

– Denne håndgranaten har en sikkerhetssone på 250 meter, sier orlogskaptein Wiggo Korsvik i Sjøforsvaret.

Denne skarpe granaten kom frem under rydding i Os.

Både fredag og søndag rykket Minedykkerkommandoen ut for å hente håndgranater som ble funnet i to ulike hus under opprydning.

Ved 14.30-tiden fredag fikk politiet en telefon fra en mann i Os i Bjørnafjorden.

– Han hadde funnet en håndgranat, som viste seg å være skarp, mens han ryddet ut av en kjeller, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

To dager senere, klokken 14.30 søndag, fikk politiet en ny telefon.

Denne gangen fra Askøy.

– Der hadde en mann funnet to håndgranater, som i ettertid viste seg ikke å være skarpe, under rydding. Problemet i begge tilfellene er at disse granatene hadde blitt flyttet og tatt ut av husene, sier Hellesund.

– Dødelig effekt

Mandag morgen ble de tre granatene sprengt inne på området til Haakonsvern.

– Skadepotensialet for den skarpe håndgranaten er veldig stort. Trekker man ut splinten, kan den ha en dødelig effekt. Men også øvingsgranatene som ble funnet i huset på Askøy kan være farlige, sier Wiggo Korsvik.

Stabsoffiseren ved Forsvarets operative hovedkvarter er stasjonert i Bodø.

Han er fremdeles ute på oppdrag som handler om destruering av farlige eksplosiver.

I 2021 var det 479 slike oppdrag der Forsvaret hjalp politiet, i fjor var det over 400.

– Kontakt politiet

– Da er det nødvendig med vår ekspertise. Kommer du over noe, skal du ikke begynne å flytte på ting. Ta i stedet bilde av det du finner og kontakt politiet. Mannen på Os hadde tenkt å ta med håndgranaten til politiet, men det skal man ikke gjøre, sier Korsvik.

Suvenirer

– I løpet av to døgn ble det funnet tre håndgranater. Er det mange som har håndgranater liggende hjemme?

– Ja. Før var det dårligere kontroll i Forsvaret. Folk tok dem med seg hjem som suvenirer. De laget for eksempel lamper av tomme håndgranater, eller plasserte håndgranater på peishyllen til pynt, sier Korsvik.

– Har du hatt en slik lampe?

– Nei, men jeg hadde en stor patronhylse i messing som jeg brukte som paraplystativ, inntil fruen ikke ville ha den i hus lenger, sier Korsvik.