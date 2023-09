Miljødirektoratet står på sitt: Servalen Niño skal avlives

Miljødirektoratet har besluttet at servalen Niño, som i juni ble observert på Os, skal avlives. Noah reagerer kraftig.

Miljødirektoratet avviser forslaget om å sende servalen til Sør-Afrika.

NTB

Roar Lyngøy

Kopier lenke

Kopier lenke

Dyrevernorganisasjonen Noah tilbød seg i sommer å finne en løsning for Niño, og sikret plass for servalen på et redningssenter i Sør-Afrika.

Men Miljødirektoratet bestemt at servalen skal avlives.

I en epost til NTB skriver de at de forstår at mange reagerer på vedtaket, men at regelverket er strengt i slike saker.

– Serval er en art som er omfattet av den internasjonale konvensjonen som regulerer internasjonal handel med truede arter – Cites. For å krysse grenser med levende eksemplarer av denne arten må man ha Cites-tillatelser i orden. I denne saken er servalen smuglet inn til Norge.

– Norge er derfor forpliktet av Cites til å forhindre at dette ulovlige eksemplaret havner tilbake på markedet, skriver Janne Øvrebø Bohnhorst, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

– Vi håper de snur

Noah reagerer kraftig.

– Det finnes steder som spesialiserer seg på ivaretakelse av dyr som Niño, og Noah har nå et konkret samarbeid med et av disse. At Miljødirektoratet avviser en praktisk, kostnadsfri og god løsning, er kritikkverdig. Vi håper de snur i saken, skriver Siri Martinsen, leder for dyrevernorganisasjonen Noah, i en epost til NTB.

Eieren av dyret, en ung kvinne, fikk servalen ulovlig importert i desember 2021.

Sommerens mest omtalte

Servalen Niño er trolig sommerens mest omtalte kattedyr etter at den ble observert spaserende i Hagavik-området på Os i slutten av juni.

Siden har den kvinnelege eieren gått i skjul med dyret, og erkjent straffskyld i et telefonavhør med politiet.

Noah søkte om å få flytte servalen til et redningssenter i Sør-Afrika, der den opprinnelig hører hjemme.

I et intervju med BT 31. juli gjorde eieren det klart at hun vil holde seg i skjul til fremtiden til dyret er sikret.