Skogbrann på Eikemo i Vaksdal

Cirka 200 kvadratmeter sto i brann på Eikemo i Vaksdal.

Det brenner i terrenget på Eikemo i Vaksdal.

Kopier lenke

Kopier lenke

Mandag ettermiddag rykket brannmannskaper ut til Eikemo i Vaksdal.

– Vi har fått melding om en ny skogbrann i Vaksdal, sa vaktkommandør Jan Ove Haga ved 110-sentralen, og viste til at de siden søndag kveld hadde jobbet med å slukke en brann på Straume i samme kommune.

Brannvesenet sier brannen kan bli kritisk.

Klokken 13.38 sa Haga at de hadde fått bekreftet at det var røykutvikling cirka 300 meter oppe i skogen.

– Det kan bli kritisk, sa utrykningsleder Jan Arild Steinsland til BT.

Steinsland sa han var redd for vinden som kom og gikk. Det brant flere steder i terrenget, ifølge BTs journalist på stedet.

Mannskaper fra Vaksdal og Nordhordland var på plass.

I 14.30-tiden meldte 110-sentralen at det var rekvirert skogbrannhelikopter til brannen på Eikemo.

Det var cirka 200 kvadratmeter som brenner.

Brant to stedet

– Det brenner to steder. Vi har seks mann oppe i teigen som bruker brannpisk brannpiskSlagredskap til slokking av brann på tørr mark, blant annet i skog. for å holde brannen under kontroll, sa vaktkommandør i 110-sentralen Jan Ove Haga klokken 15.20.

Ifølge ham var helikopteret på plass klokken 16.00.

– Det er vært tørt i terrenget og spredningsfaren er stor. Brannpisken holder det noenlunde nede, men vi er avhengig av vann fra helikopteret, sa Haga.

Brannvesenet opplyste at helikopteret landet klokken 16.21 og klargjorde for slukking.

Klokken 18.16 meldte brannvesenet at brannen var slukket.

Les også Skogbrannen i Vaksdal: – Det var ganske hektisk de første timene

Stor skogbrannfare

I Vestland fylke sør for Stad var det mandag stor skogbrannfare på oransje nivå.

Faren vil fortsette inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørte.

Ildforbud

Tørken gjør at det er innført et ekstraordinært forbud mot åpen ild i Bergen, Osterøy, Vaksdal, Samnanger, Askøy og Øygarden.

Det er ikke lov å tenne ild eller grille i offentlig tilgjengelige parker og friluftsområder, tilrettelagte badeplasser eller på kommunens tilrettelagte bål- og grillplasser.

Både det generelle og det ekstraordinære forbudet innebærer alle typer griller, stormkjøkken, bål, engangsgriller og bålpanner.