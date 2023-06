Her kommer Luna tilbake i sikkerhet

Ingvild Kåshagen takker naboen og brannvesenet i Bergen.

Ingvild Kåshagen fikk tak i Luna som satt fast på taket i Nubbebakken.

Kopier lenke

Kopier lenke

Bergensturen endte med et lite drama. Ingvild Kåshagen kom fra Oslo med samboeren onsdag for å gå på Bergenfest. Med seg hadde de seks år gamle Luna, en pinscher på 17 kilo.

De hadde tatt inn i et hus i Nubbebakken, mellom Fløen og Kalfaret i Bergen. Fredag ettermiddag kontaktet naboen henne. Hunden hennes var observert på taket.

– En forbipasserende så dette og varslet naboen, som kontaktet meg. Så ringte jeg brannvesenet, sier Ingvild Kåshagen til BT.

Brannvesenet hjalp til da Luna sto fast på taket.

– To brannmenn holdt meg fast

Hun forteller at det sto en seng under et takvindu. Det sto på gløtt på grunn av varmen. Kåshagen mener hunden må ha gått opp i sengen og derfra tatt seg ut gjennom takvinduet.

– Jeg klarte ikke å strekke meg langt nok ned for å få tak i hunden, men heldigvis kom brannvesenet til. To brannmenn holdt meg fast i beina, mens jeg lå ut på taket og fikk tak i hunden, forteller hun.

Hunden sto tre etasjer over bakken, ifølge Kåshagen. Hun vet ikke hvor lenge den hadde stått der.

Ingvild Kåshagen strekker seg ut form å få tak i Luna, tre etasjer over bakken.

– Snille naboer og flinke brannfolk

Ifølge Kåshagen var Luna redd og peste veldig mye. Taket var også veldig glatt, slik at hunden ikke klarte å ta seg oppå til vinduet, ifølge Kåshagen.

Hun tror det var fornuftig at det var hun som var nær hunden, ettersom Luna kjenner henne.

– Det endte heldigvis lykkelig, takket være snille naboer og flinke brannfolk. Tusen takk, sier Kåshagen.

– Konserten med Sigrid var fin

Jostein Steinsland-Hauge er vaktkommandør ved 110-sentralen. Han forteller at de fikk meldingen om hunden klokken 17.50. Klokken 18.18 var den berget.

– Vi vurderte lift, men det var for smalt å komme til, sier vaktkommandøren.

Han vet ikke noe mer om detaljene rundt redningen.

Fredag passer Kåshagen på Luna, og det blir ikke besøk på Bergenfest, men onsdag var hun der.

– Konserten med Sigrid var fin, sier hun.