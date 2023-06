Alarmen gikk da denne ble funnet under graving

Brannmannskaper og politi rykket ut til Askøy i formiddag etter at det dukket opp en gassflaske i nærheten av et boligfelt.

Denne gassflasken førte til full utrykning til Askøy.

Det var under gravearbeid ved Lavik på Askøy at en 50 liters flaske med gass ble funnet.

Nødetatene fryktet at dette kunne dreie seg om acetylengass, som kan eksplodere.

Gassflasken ble flyttet til et anleggsområde der den ble undersøkt.

– Det er potensial for eksplosjon, hvis det viser seg å være gass på flasken og den har fått skade. Men det er i ytterste konsekvens, sa vaktkommandør Dan Inge Gjesdal ved 110-sentralen tidligere i dag.

Ved 10.15-tiden sa vaktkommandøren at brannmannskapene hadde kontroll på stedet.

Utrykningsleder Jarle Pedersen i brannvesenet sier at flasken skal destrueres på Hanøytangen.

Utrykningsleder Jarle Pedersen i brannvesenet sier at flasken ble funnet i et myrområde. Flasken ble flyttet til et anleggsområde like ved, der den har blitt undersøkt.

– Vi har funnet ut at det er en ufarlig sveisegass. Det vi gjør nå, er å frakte den til gasservice på Hanøytangen for å destruere den der. Flasken ble funnet i nærheten av et nedlagt bilverksted, sier Pedersen.