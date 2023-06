– Jeg håpet jo at flagget hadde falt ned, men skjønte raskt at det ikke var tilfelle

Da Lena Quam Berland skulle gå på tur med hundene mandag morgen, fikk hun en ubehagelig overraskelse.

Slik så Lenas flaggstang ut før noen gikk inn i hagen hennes og tok ned flagget.

Kopier lenke

Kopier lenke

Hun oppdaget at noen hadde vært i hagen hennes i løpet av natten. Regnbueflagget som hun hadde heist for å markere Pride-måneden, var vekke.

– Først tenkte jeg at det kunne ha en naturlig forklaring. Jeg håpet jo at flagget hadde falt ned, men skjønte raskt at noen måtte stå bak dette. Og da min samboer skulle hente posten og vi så hva som sto der, ble jeg forbannet, sier Berland.

Berland ble trist da hun så hva som sto på postkassen.

«Ned med homseflagg opp med norsk flagg», sto det på postkassen.

– Det var utrolig trist å lese det som sto der, sier Berland.

Har respekt for andre meninger

Hun og samboeren bor i Øvre Sædalen, og hun har delt opplevelsen sin i en Facebook-gruppe for folk som bor i nabolaget. Hun synes det er ubehagelig at noen har vært i hagen i løpet av natten og tatt seg til rette.

– Det er ekkelt å tenke på at noen har vært rett utenfor soverommet i natt og gjort dette. Det er ubehagelig, sier Berland.

Snoren til regnbueflagget var blitt klippet av, og noen hadde tatt med seg flagget.

Berland har respekt for at det finnes ulike meninger om regnbueflagg og markeringen av Pride.

– Folk må få lov til å mene hva de vil, vi har ytringsfrihet her i landet. Men dette er jo vandalisme, og her er det min ytringsfrihet som blir angrepet, sier Berland.

Vil markere i helgen

Nå er planen å få på plass et nytt flagg i hagen i Øvre Sædalen.

– Gjør dette at det blir ekstra viktig for deg å være med på Pride-markeringen?

– Ja. Jeg er dessverre opptatt på jobb på lørdag under paraden. Jeg skal kjøre bybanen, men jeg kommer til å markere likevel, sier Berland.

Nå vil hun politianmelde hendelsen. Men først må hun gjøre noe annet:

– Jeg skal i butikken å kjøpe alle regnbueflaggene de har!