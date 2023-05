Luftet hunden i Nyhavn. – Spesielt å få Bell-helikoptre rett over hodene våre.

Kim Furseth var ute og luftet hunden. Så ble han vitne til storstilt militær øvelse. Hele Bergen hørte helikopterdrønnene.

Furseth bor i Nyhavn i Ytre Sandviken. Vanligvis er det idyllen som råder her ute, men tirsdag kveld ble det unormalt bråkete.

Tre krigshelikoptre kom tett på bebyggelsen.

– Det er spesielt å få Bell-helikoptre rett over hodene våre. Men det er slik Europa er blitt, og det er forståelig at de må øve, sier Furseth.

Meldte om øvelse

Tidligere på dagen meldte Forsvaret i en pressemelding at de skal øve med Bell 412-helikoptre i bergensområdet denne uken.

– De alle fleste vil nok ikke legge merke til dette, men på enkelte steder kan nok øvelsene vekke litt oppmerksomhet, sa major i Luftforsvaret, Stian Roen.

I Nyhavn la de definitivt merke til det. BT har tirsdag kveld fått en rekke meldinger fra ulike steder i Bergen. Flere har uttrykt at de ble engstelige.

Furseth i Nyhavn forteller at han var på kveldstur med hunden på Hegreneset.

– Så kom det er Bell-helikopter som sirklet over området flere ganger. Så kom det ytterligere to helikoptre fra sør.

Flere rappellerte fra helikopteret og ned på hustaket.

Rappellerte ned på bygg

Ene helikopteret kretset over et tomt industribygg ved sjøen. Så rappellerte det mennesker ned fra helikopteret.

– Neste helikopter landet på bygget, mens det tredje sirklet rundt, sier Furseth.

Deretter hørte Nyhavn-beboeren øvelsesskyting inne i bygget.

Etter en stund var øvelsen ferdig, og Furseth observerte det som trolig var en evaluering etter øvelsen.

– Var det en skremmende opplevelse?

– Nei. Men vi får det jo tett opp til oss. Jeg kan forstå at flere kan oppfatte det som skremmende, sier Kim Furseth.

– Skikkelig skremmende

Flere lesere kontaktet BT.

– Litt nifst i disse tider, skrev Astrid Torkildsen.

– Dette var skikkelig skremmende luftfart rett over hustaket når vi ikke visste hva det var, skrev Liv Bente Aurlien.

Stian Roen i Luftforsvaret sa tidligere tirsdag at Bell 412 er en type transporthelikoptre som både kan frakte personell og last.

– Til vanlig står disse tilgjengelig for politiet, spesialstyrkene og samfunnet for øvrig 24 timer i døgnet på Rygge. Øvelsene er viktig for Norges beredskap.