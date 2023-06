Advarer folk mot å nærme seg dyret

Kvinnen gikk tur med hunden da hun fikk øye på et kattedyr hun aldri før har sett. Miljødirektoratet advarer publikum mot å nærme seg.

Politiet ble torsdag formiddag i 10-tiden kontaktet av en kvinne som hadde sett et kattedyr i Hagavik-området i Os.

– Hun skal ha blitt bekymret for hunden sin. Vi er ikke sikre, men dette kan være en Serval, et annet eksotisk kattedyr, eller en gaupe. Det siste er minst trolig, sier jourhavende jurist Arne Fjellstad i Vest politidistrikt.

Det var Midtsiden som omtalte saken først.

Kan bli avlivet

– Vi vil advare publikum mot å nærme seg dyret og å prøve å fange det inn, skriver seniorrådgiver Nils Kristian Grønvik i Miljødirektoratet i en e-post til BT.

De jobber nå med å finne ut hvilken art det er.

– Foreløpige vurderinger av bilder og beskrivelser tyder på at det kan være en serval, skriver han.

– Det er ikke en gaupe, og ingen vanlig tamkatt. Vi antar at dette er et individ som er blitt holdt i fangenskap.

Katten skal blant annet ha gått i en hage i et nabolag i området.

En serval er ifølge Store norske leksikon en rovdyrart i kattefamilien som vanligvis lever på savanner, og er utbredt i Afrika sør for Sahara.

Kroppslengden varierer fra 70 til 100 centimeter. Den veier typisk mellom 13,4 til 18 kilo.

– Hvis det er en serval vil vi sørge for at det settes inn tiltak for å få kontroll på dyret. I verste fall må vi avlive dyret, skriver Grønvik.

Han begrunner det med at fremmede arter kan skade naturmangfoldet, og ikke er ønsket i norsk natur.

Kattedyret skal ha gått rundt i nabolaget torsdag morgen.

Dyret kan også være en savannah-katt, ifølge jurist Fjellstad. Det er en blanding av en rasekatt og en Serval, men er typisk litt mindre enn en Serval. Femtegenerasjons savannah-katter er lovlig å ha i Norge.

– Ikke en vanlig katt

Én av dem som møtte på kattedyret torsdag morgen, er Steffen Ljosheim. Han ventet på å bli plukket opp av en kamerat, da han fikk øye på den.

– Det første jeg så da jeg kom ned i veien, var at den satt i veikanten, sier han til BT.

– Jeg tenker bare: Dette er ikke en vanlig katt.

Ljosheim forteller at han begynte å plystre og lokke.

– Jeg ville at den skulle komme bort. Så begynner den å gå mot meg.

Da så Ljosheim at den var større enn han først trodde. Han ble ikke redd, forteller han, men syntes det var rart at et slikt dyr gikk fritt rundt.

– Den var mye større enn en vanlig katt, og også mer eksotisk. Jeg har aldri sett noe sånt der før, sier han.

Steffen Ljosheim møtte katten i veikanten torsdag morgen.

På en video Ljosheim har filmet, sier han at det først ser ut som en tiger.

– Wow, se på deg, da! Du er gorgeous, utbryter han i videoen, da han får se dyret på nært hold.

Ifølge Ljosheim gikk katten forbi ham og videre opp i nabolaget.

– Jeg så bare at den gikk oppover veien, og så måtte jeg dra, sier han.

BT har fredag snakket med flere beboere i nabolaget som bekrefter å ha sett dyret torsdag morgen.

– De fleste jeg har snakket med, tror det er en gaupe. Jeg er ingen katteekspert, men jeg syns ikke det ser ut som det, sier Ljosheim.

Flere i nabolaget skal ha sett kattedyret torsdag morgen.

– Et utrolig vakkert dyr

BT har vært i kontakt med flere beboere i området, som forteller at de har sett dyret.

– Dersom dette dyret er en serval, må det vel ha rømt? Det kan vel ikke ha kommet til Os fra Sahara?

– Ja, det kan nok ha en eier, og det kan nok være lovlig importert. Dette må fagmyndighetene undersøke. Lovlig eller ei, så fremstår det som et utrolig vakkert dyr, sier Fjellstad.