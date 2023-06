Førerkortet er beslaglagt. Politiet mistenker høy fart.

Den ferske sjåføren ble avhørt på Haukeland universitetssykehus.

Føreren skal ha mistet kontroll på bilen etter en forbikjøring ved Misje i Øygarden.

To 18-åringer og to 17-åringer satt i bilen som havnet på taket i en singelulykke på Misje i Øygarden tirsdag kveld.

Ungdommene ble fraktet til Haukeland etter ulykken. Det var store materielle skader.

– Det er heldigvis snakk om mindre personskader, og det er tross alt det viktigste, sier politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy ved Øygarden politistasjon.

Mistenker ikke rus

Han forteller at den mistenkte 18 år gamle bilføren ble avhørt på Haukeland tirsdag kveld.

Da ble det også tatt rutinemessig blodprøve.

– Pr. nå er det ikke mistanke om ruskjøring, sier Heggøy.

Ifølge politiloggen har bilen kjørt nordover. Det er 80-sone på stedet.

Forbikjøring

Bilen med de fire ungdommene skal ha kjørt forbi to biler på det lange strekket før Misje.

– Vi mistenker at farten var for høy. Vi ser også på om det kan være noe med bilens system som har gjort at fører har mistet kontroll på bilen, sier Heggøy.

Etter det lange brostrekket før Misje er det en krapp høyresving. Det er i dette området ulykken skjedde.

– Ta hensyn og vær ydmyk

Føreren hadde bare hatt «lappen» i noen måneder.

– Førerkortet er beslaglagt. Føreren samtykket til at dette er beslaglagt til politiet er ferdig med saken, sier Heggøy.

Politioverbetjenten er glad for at det tross alt ser ut til å gå bra med alle ungdommene som var i bilen.

– Dette var en relativt uerfaren sjåfør, og dette var en vekker for ham. De første årene bør man kjøre forsiktig. Ta hensyn og vær ydmyk, oppfordrer Kjell-Bjørn Heggøy i Øygarden-politiet.