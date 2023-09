To menn til sykehus etter væpnet politiaksjon ved Scandic Ørnen

To kvelder på rad har politiet rykket ut til området etter melding om slagsmål med kniv involvert.

Politi og helse rykket ut til området ved Scandic Ørnen.

Tirsdag kveld rykket store ressurser fra politi og helse ut til området ved Scandic Ørnen i Bergen sentrum.

– Like over klokken 19 fikk politiet melding om at to personer var i slagsmål like ved hotell Ørnen. Det var muligens sett en kniv, sier politiets innsatsleder Ivar Kvant til BT.

Politiet rykket ut med flere patruljer.

– Vi bevæpnet oss fordi det var melding om kniv. Da vi kom frem, fant vi to involverte personer som begge har kuttskader. De er begge kjørt til Haukeland universitetssjukehus for undersøkelser, sier Kvant.

Politiets innsatsleder Ivar Kvant.

Det er snakk om to menn, sier innsatslederen.

Politiet sikrer åstedet og tar vitneavhør. De sikrer også videoovervåking fra stedet.

Operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt opplyser at begge har kuttskader, men at de er våkne og bevisste.

Også mandag kveld rykket politiet ut til området Lyder Sagens gate/Hans Tanks gate like ved.

Da fikk de melding om at en rekke ungdommer var involvert i slåsskamp i en bakgård, og at det hadde blitt observert kniv.