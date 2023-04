Erin trodde den sjeldne skoen var tapt da den fløy ut vinduet og havnet i sjøen

Men det var før redningsskøyten «Bjørgvin» ble kalt opp på sambandet fra havnevesenet.

Jordan-skoene til Erin Abrahamsen er de absolutte favorittene. Fortvilelsen var stor da den ene føyk ut vinduet og landet i sjøen på Nordnes.

Torsdag forsvant skoen til Erin Abrahamsen ut vinduet fra boligen i Nordnesparken i forbindelse med en lek ungene hadde funnet på. Irriterende nok i seg selv, men ekstra irriterende siden dette var halvparten av Jordan-paret som var favorittene hennes.

Til BT forteller Abrahamsen at hun sto 20 timer i kø for å være blant de første som sikret seg dem da de kom ut i USA.

– De var ikke akkurat billige. Men det er ikke bare det. Jeg er så utrolig glad i de skoene. De er favorittene mine.

Fra vinduet kunne hun se skoene drive med strømmen bort mot Nordnes sjøbad. Hun ringte til ADO for å slippe inn på området for å se etter dem, men det var stengt. Hun ringte brannvesenet, men de verken kunne eller ville hjelpe.

– Så jeg ringte Bergen havn da. Han jeg snakket med kunne heller ikke hjelpe meg, han var alene. Men han skulle gi meg en lyd om en båt ble tilgjengelig.

Erin Abrahamsen mistet skoen ut vinduet. En redningsskøyte ble redningen.

Hadde gitt opp

Timene gikk, og til slutt fikk hun tak i ADO som slapp henne inn.

– Jeg så overalt langs sjøkanten der men så ingenting, forteller Abrahamsen som ga opp sko-letingen og dro hjem.

Men da hun gikk tur i Nordnesparken på fredag så hun plutselig skoen igjen der den lå og skvulpet ved lensen rundt Nordnesbadet. Hos ADO var det ingen å få tak i denne gangen heller.

– Så jeg ringte tilbake til Bergen havn. «Det er meg igjen, med den skoen», sier hun og ler mens hun gjenforteller historien til BT.

Abrahamsen møtte samme person som dagen før, havneinspektør Robert Selvik. Hun forklarte at hun så skoen ved sjøbadet. Selvik kunne faktisk se henne helt fra vakttårnet på Laksevåg og kalte opp en båt fra Røde Kors som var i området, RC «Bjørgvin».

Her ligger Abrahamsens sko og dupper ved Nordnes sjøbad.

Hoppet ikke ut

Redningsskøyten fikk fisket opp skoen og leverte den ved kaien på Havforskningsinstituttet til en strålende fornøyd eier.

– Du vurderte ikke å hoppe uti sjøl da?

– Det var det brannvesenet sa til meg også, at jeg burde hoppe uti. Det hadde jeg jo vurdert også hadde det ikke vært for at jeg nettopp har hatt bronkitt.

Havneinspektør Selvik bekrefter historien til Abrahamsen. Han får ikke ofte liknende oppdrag nede på operasjonssenteret.

– Det er sjeldent egentlig. Vi får mange oppdrag i sjøen men ikke så mye sko. Det er mest trær og tømmerstokker.

Han er imponert over at hun kom til å tenke på havnevesenet. Da hun ringte første gangen ba han henne ringe 110 for å se om de tilfeldigvis var ute med sin båt, «Springeren».

– Det hadde hun jo allerede gjort. Men det gjaldt ikke liv og helse.

– Beste service

Ved den første oppringingen hadde han ikke tid til å se etter båter. Dagen etter ringte hun på nytt etter å ha observert den igjen.

– Da hadde vi flere båter på sjøen, blant annet RC «Bjørgvin» som jeg kontakter per vhf-radio. Spurte om de kunne legge kursen bort til sjøbadet om de hadde tid til det og det kunne de.

Han kan rapportere om en takknemlig kvinne som ble gjenforent med skoen sin.

– Hun var jo nesten på gråten så glad var hun.

Abrahamsen er full av lovprising for havnevesenet.

– Jeg sa det til Robert. Jeg har aldri hatt så bra kundeservice noen gang, sier Abrahamsen.