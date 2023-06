Bobil i fjellvegg i Stryn: Gravid kvinne hentes med luftambulanse

En gravid kvinne og et barn er involvert i ulykken, opplyser politiet.

Det er store skader på bobilen som var involvert i ulykken.

Kopier lenke

Kopier lenke

En bobil har kollidert med en fjellvegg mellom Innvik og Utvik på fylkesvei 60 i Stryn.

– En person har sittet fast i bilen og ikke kommet seg ut. Det er også en gravid kvinne som satt i bilen, hun har gitt uttrykk for at hun har smerter. Dessuten er det et barn involvert, sier operasjonsleder Eirik Loftesnes i Vest politidistrikt til BT.

Er du i nærheten og har informasjon om sak eller bilder? Tips BT her.

Veien er stengt

Veien er stengt på stedet, opplyser trafikkoperatør Tom Erik Englaugstad i Vegtrafikksentralen.

Politiet vet foreløpig ikke skadeomfanget til de fire involverte. Alle er nå ute av bobilen, og de skal være bevisste.

Ifølge Vest politidistrikt er det en utenlandsk bobil som har kjørt i fjellveggen. Politi, helsepersonell og brannmannskaper er på stedet. Luftambulansen er fremdeles på vei til ulykkesstedet i 11.30-tiden.

Flere gassflasker ble kastet på sjøen etter ulykken på grunn av mulig lekkasje.

Blir fraktet i ambulansebil

Ved 11.40-tiden sier Loftesnes at den gravide kvinnen blir fraktet i vanlig ambulansebil frem til et sted der luftambulansen kan hente henne.

– Hun er våken, utover det vet jeg ikke skadeomfanget, sier operasjonslederen.

Det er flere gassflasker i bobilen som har blitt kastet på sjøen på grunn av mulig lekkasje.

– Disse gassflaskene har også skapt utfordringer, for det var en stund en sikkerhetssone på 300 meter. Den er nå opphevet. Dette skal ikke ha medført forsinkelser, sier Loftesnes.