Iselin opplevde hundeeieres skrekk da Oliver plutselig døde. Bakterie påvist i Bergen.

– Det var dessverre ikke mer å gjøre, sier Iselin Monsen. Da en venninne så de samme symptomene på sin hund, dro hun rett til dyrlegen.

Iselin Monsen (midten) mistet hunden sin Oliver. Hun tror at den hadde samme sykdom som hunden til Jeanette Hauge (til h.), Boris. Til v. Eva Lill Skålevik med sin hund Ellie.

Iselin Monsen, Jeanette Hauge og Eva Lill Skålevik bor alle i Alvøen-området. Alle har opplevd sykdom hos hundene den siste tiden.

De tre har gått tur med hundene i området, men på ulike tidspunkt. Listeria er påvist hos den ene hunden. Det mistenkes at også de to andre har fått i seg den potensielt livsfarlige bakterien.

Verst gikk det med Iselins hund. Oliver var en Staffordshire bullterrier. Han døde for to uker siden, to og et halvt år gammel.

– Lørdag formiddag var hunden helt fin. På ettermiddagen endret han litt atferd, tok halen mellom beina og begynte å skjelve. Plutselig begynte bakbeina å svikte.

Iselin Monsen hadde planlagt nye turer med Oliver i fjellene ved Rosendal i sommer, men nå blir ikke det noe av. – Ta symptomene til hunden din seriøst. Hvis det er endringer på blodprøvene, forlang å få antibiotikakur mens dyrlegen utreder for andre symptomer.

Var for sent

Dyrlegen fant ikke ut av det, og Oliver ble sendt hjem med smertestillende.

– Mandag ettermiddag ble han helt rar. Det virket som om han mistet syn og hørsel. Han fikk et kraftig anfall og falt om.

Tilbake hos dyrlegen viste tester infeksjon. Dyrlegen ville ta CT dagen etter, og Oliver ble sendt hjem. Anfallene ble hyppigere, og Iselin dro tilbake.

– Han responderte ikke. Kroppen hadde sluttet å virke. De mistenkte hjernehinnebetennelse. Det var ikke så mye å gjøre siden det var gått så lang tid uten antibiotika.

Hjernehinnebetennelse er en bivirkning av listeriabakterien. Planen var å obdusere for å få klarhet i hva Oliver døde av.

– Men sjansen for å få svar var så liten, og en obduksjon i Oslo ville ha kostet meg 10.000 kroner.

Listeria Listeria er en bakterie som finnes naturlig i vann, jord og råvarer til mat.

Bakterien kan føre til svært alvorlig sykdom (dreiesyke, listeriose) hos både mennesker og dyr.

Bare visse grupper i befolkningen er utsatt for sykdom, men listeriose har høy dødelighet (20–30 prosent).

Særlig er fostre som smittes fra moren under svangerskapet, nyfødte og mennesker med nedsatt immunforsvar utsatt for alvorlig sykdom. Kilde: Store Norske Leksikon

Sendte prøve til Tyskland

Iselins venninne, Jeanette Hauge, hadde sett hvor dårlig Oliver var. Da hun så sin hund Boris med skjelvinger og halen mellom beina, skjønte hun at Boris måtte til lege.

– Boris hadde høy feber, mye infeksjon i kroppen og forhøyning av hvite blodlegemer. Han la seg ned med muskelkramper.

Prøve sendt til Tyskland viste at Boris hadde listeriose.

Boris, også det en Staffordshire bullterrier, ble innlagt og satt på en kraftig antibiotikakur som han fortsatt går på.

Blodprøve ble sendt til Tyskland, og det ble påvist listeria.

– Det er nesten umulig å unngå bakterien, men det er greit å vite hva man skal gjøre dersom hunden viser symptomer. Nå krysser jeg fingrene for at dette skal gå bra.

Hun la ut et Facebook-innlegg om Boris.

– Jeg har fått noen henvendelser fra folk som har sett endringer i hundens atferd. Rådet mitt er å oppsøke dyrlege.

Mattilsynet: Bruk sunn fornuft

Ingen vet hvordan hundene har blitt syke.

– Dyrlegene sier at bakterien er i jordsmonnet. Da er det vanskelig å unngå når man er på tur hver dag, sier Iselin.

Men faktum er at alle hundene har vært på tur i Alvøen-området.

Boris (til h.) går fortsatt på antibiotika etter å ha fått påvist listeriabakterien.

– Vær på vakt og forsiktig med å lufte hunden din i området. Allerede mange alvorlig syke hunder, skriver Alvøen Rideklubb på Facebook.

Dyreklinikken Anicura Bergen Sør har meldt fra til Mattilsynet om den ene positive listeria-prøven.

– Vi har ikke fått inn flere meldinger om listeriose i det siste. Bakterien finnes naturlig i miljøet, og det er derfor trolig ikke snakk om noen bestemt smittekilde. Sporadiske sykdomstilfeller hos dyr forekommer, sier veterinær og seksjonssjef Erik Ulvik i Mattilsynet.

Han mener at dyreeiere ikke bør bekymre seg.

– Vi oppfordrer alle til å bruke sunn fornuft, som å hindre at hunder spiser på dyrekadaver eller har tilgang på bedervet mat.

Har betalt 70.000 kroner

Eva Lill Skålevik har flere hunder. Den ene, Ellie på åtte måneder, var den første som ble syk med liknende symptomer som Oliver og Boris. Ellie er en Pyreneisk gjeterhund.

Skålevik forteller at hun har vært hos tre klinikker, uten å ha fått klarhet. Og nå er det for sent å påvise om det var listeria, ifølge eieren.

Eva Lill Skålevik (til h.) har fått hunden sin grundig undersøkt, uten å få klare svar.

Det går heldigvis bedre med Ellie nå. Men alle undersøkelsene har kostet.

– Jeg er vel oppe i 70.000 kroner. Forsikringen skal i utgangspunktet dekke inntil 30.000.

Småbarnsmoren er høygravid, og listeria kan være farlig for fostre.

– Så lenge jeg ikke har hatt symptomer, har ikke helsevesenet villet ta noen utredning. Det gjør meg urolig, for jeg kan jo være bærer av bakterien.

Må bearbeide tapet

Iselin Monsen tror hunden hennes hadde listeria.

– Når hunden til venninnen min får akkurat samme symptomer, og den slår ut på listeria, er jeg og dyrlegen ganske sikre.

Iselin har ikke barn. Hun beskriver tapet av Oliver som å miste et nært familiemedlem.

– Det var helt forferdelig. En traumatisk opplevelse: å gå fra å ha en frisk og glad hund som sprang rundt, til at han døde på så kort tid.

– Skal du ha ny hund?

– På sikt blir det nok det, etter å ha fått bearbeidet dette.

Gleden hennes er at det ser ut til å gå bra med de andre hundene.

– Hvis Olivers død kan hjelpe andre til at dette blir tatt seriøst, er det veldig bra.