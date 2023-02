13 ansatte ved Andreas Hus mister jobben

Alle de 13 ansatte ved barnehospice-senteret Andreas Hus i Kristiansand er sagt opp. Oppsigelsene vil koste mellom 4 og 5 millioner kroner.

NTB

Styreleder Ansgar Gabrielsen i foreningen for barnepalliasjon sier til NRK at årsaken til oppsigelsene er den økonomiske situasjonen etter at de ikke får nye tilskudd.

Det er 13 ansatte ved Andreas Hus. Ifølge daglig leder Børre Nedrejord Rakstang var alle forberedt på at oppsigelse var en mulighet.

– De tok det med fatning, men det er likevel emosjonelt. Idet du får oppsigelsen i hånden, er det over, sier Rakstang.

I januar publiserte Helsedirektoratet en rapport der det ble avdekket en rekke kritikkverdige funn knyttet til pengebruken. Foreningen må betale tilbake et tosifret millionbeløp og har fått stanset all framtidig finansiering av barnehospicet.

– Vi hadde ingen sjans til å holde på videre basert på signalene som har kommet fra sentrale styresmakter med tanke på økonomi, sier Gabrielsen.

Til Fædrelandsvennen sier Gabrielsen at huset skal få nytt navn, og at foreningen selger både en leilighet i Byhaven og en bil stiftelsen eier. Nå skal foreningen inngå et samarbeid med Kristiansand kommune for å bruke huset til andre helseformål.