Utvalg: Fastleger bør slutte å skrive ut korte sykemeldinger

Fastleger bør ikke lenger skrive sykmelding for folk som kun er borte fra jobben kortere tid, mener et ekspertutvalg.

Kjetil Telle har ledet ekspertutvalget.

NTB

Målfrid Bordvik

Utvalget har vurdert hvordan man kan forbedre fastlegeordningen, som er under sterkt press.

Én mulighet er at legene slutter å skrive sykmelding for korttidsfravær i arbeidslivet. I tillegg bør legene ikke bruke tid på å dokumentere fravær for syke elever. Fravær på videregående skole bør håndteres i utdanningssektoren, slår utvalget fast.

Utvalget har vært ledet av Kjetil Telle, fagdirektør i Folkehelseinstituttet. Tirsdag overleverte han utvalgets rapport til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Litt flere fastleger i vår

207.515 nordmenn står uten fastlege, viser de ferskeste tallene fra Helsedirektoratet. Det er om lag 10.000 færre enn i mars i år, som var toppunkt for fastlegemangel. Det er første gang på lang tid at antallet som står uten fastlege, går ned.

Regjeringen satte ned utvalget i august i fjor. Bakgrunnen var bekymring for at stadig flere nordmenn mangler fastlege. Og problemet med rekruttering vokste og vokste.

Et viktig budskap fra legene selv er at arbeidsbelastningen har blitt for tung. De mener de er pålagt for mange oppgaver. Arbeidsbyrden blir for tung, arbeidsuken blir for lang.

59 forslag

Telle og utvalget har vurdert flere sider for å lempe på ordningen. De har særlig vurdert organisering og finansiering, legevakt og kompetanse.

I rapporten foreslår ekspertutvalg 59 tiltak. Blant annet vil utvalget ha flere ordinære plasser for leger som er i spesialisering etter fullført studie (LIS1-plasser).

– Flere nyutdannede leger står i kø. Det er mangel på praksisplasser, sier Telle.

Noen andre forslag er:

Høyere andel basistilskudd – altså hva legen får pr. pasient de har på sin liste

Profesjonsnøytrale takster og økt bruk av delegering

Åpne for samlet listeansvar og at kommuner kan inngå avtale med fastlegeselskaper

At overdragelse av fastlegepraksiser reguleres

Alle med fullført veiledet praksis etter studiet (LIS1) skal kunne være vikar i fastlegetjenesten og ta legevakter

Forenkling av kompetansekrav for leger i kommunene

Etablere rammer for hvor mye legevaktarbeid fastleger kan pålegges

Økt bruk av andre leger i legevakt og mer bruk av fastlønn

Legge til rette for nye arbeidsformer i legevakttjenesten

Kjerkol vil ha mer samarbeid

– Jeg er enig med utvalget i at fastlegene i større grad må samhandle med de andre tjenestene, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) da hun tok i mot rapporten.

Hun merket seg også at utvalget er tydelig på at fastlegene må ha færre arbeidsoppgaver.

– Vi er i gang med det, og ser på hvilke administrative oppgaver som kan reduseres. Jeg er glad for tydeligere råd i det videre arbeidet, sier Kjerkol.

Hun sier hun ser frem til gode diskusjoner med KS, Legeforeningen og Oslo kommune.

– Vi skal bruke rapporten godt til å ruste opp en god allmennlegetjeneste for fremtiden.