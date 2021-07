VG: Kåre Ingebrigtsen er ferdig som Brann-trener

Styret i Brann sparker Kåre Ingebrigtsen.

Kåre Ingebrigtsen etter å ha vært til stede på Branns trening mandag. Foto: Bård Bøe

Brann Stadion: Kåre Ingebrigtsens Brann-karriere begynte og sluttet mot skrekkmotstanderen Mjøndalen.

Det melder VG mandag kveld. Opplysningene er ikke bekreftet av klubben.

Han tapte hjemme mot dem i sin første kamp i august i fjor.

Han spilte uavgjort mot dem på søndag, i en kamp som artet seg nesten nøyaktig likt som den forrige – med den forskjellen at Brann denne gang fikk med seg ett poeng.

Det ble likevel dråpen som mandag kveld fikk styret i Brann til å ta grep: Ingebrigtsen får ikke fortsette som trener.

Dermed varte trønderen ett snaut år i jobben han fikk i august i fjor.

Ingebrigtsen på sin første Brann-dag, i august i fjor. Foto: Tuva Åserud

Brann i krise

Ingebrigtsen etterlater seg et Brann-lag på nedrykksplass, 14 kamper ut i sesongen.

Det er bare blitt én seier i år, fem totalt.

Søndag kom frempeket fra styreleder Birger Grevstad jr. «Ingen er fredet», sa Grevstad, dagen før Ingebrigtsen tilsynelatende måtte gå.

Kåre Ingebrigtsen etter 1–1 mot Mjøndalen, kampen som ble hans siste som trener i Brann. Foto: Marit Hommedal, NTB

Avgjørelsen skal ha blitt fattet på et mange timer langt styremøte, der også sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen var til stede.

Dansken er trenerens sjef, men helt fersk i jobben. I sin gamle stilling i Esbjerg, fjernet Jacobsen flere trenere i en klubb som har vært rammet av svake resultater og kaos de siste årene.

Pizza til styret

Etter et par timer ble tre pizzaer levert på døren til administrasjonen på Stadion, et slags tegn på at en kunngjøring ville la vente på seg.

I 19-tiden kom assistenttrener Eirik Horneland tuslende, noe som fikk pressekorpset til å skru opp farten.

– Jeg har ikke peiling på hva de holder på med, sa Horneland på spørsmål om styremøtet.

Jimmi Nagel Jacobsen har støttet Brann-treneren utad. Foto: Alice Bratshaug

Forgjengeren satt i seks år

Det er få dager unna å være et år siden forrige Brann-trener måtte gå. Lars Arne Nilsens resultater hadde gått nedover i lang tid da styret tok den avgjørelsen i fjor.

Før ham fikk Rikard Norling sparken etter tap mot Levanger og plass på nedre halvdel i 1. divisjon, mens Rune Skarsfjord måtte gå etter 2013-sesongen og Steinar Nilsen på våren i 2010.

