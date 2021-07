Kåre Ingebrigtsen er ferdig som Brann-trener

Styret i Brann sparker Kåre Ingebrigtsen. Spillerne fikk beskjeden i 21.30-tiden mandag.

Kåre Ingebrigtsen etter å ha vært til stede på Branns trening mandag. Foto: Bård Bøe

Brann Stadion: Kåre Ingebrigtsens Brann-karriere begynte og sluttet mot skrekkmotstanderen Mjøndalen. Han tapte hjemme mot dem i sin første kamp i august i fjor og spilte uavgjort mot dem søndag.

Det ble Ingebrigtsens siste kamp.

Dagen derpå, mandag, var VG først til å melde at Branns trener er ferdig.

I 21.30-tiden var spillerne i Brann informert om at Ingebrigtsens tid som sjef for laget er over.

Under en pressekonferanse i 22-tiden ble det også omsider bekreftet offentlig av styreleder Birger Grevstad jr. Han sier det ikke var en enkel avgjørelse.

– Dette prosjektet er ikke avhengig av én person. Vi ønsker at prosjektet videreføres med en annen tilnærming. Vi jobber med en løsning for ny trener allerede i kveld, sier styrelederen.

Foto: Tor Høvik

Daglig leder Vibeke Johannesen og sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen deltar også på pressekonferansen.

Jimmi Nagel Jacobsen har tidligere uttalt at Ingebrigtsen hadde hans fulle tillit. Til BT avkrefter dansken at styret har gått mot hans anbefalinger.

– Vi har evaluert vårsesongen grundig. Sammen har vi kommet fram til at det beste for Brann som klubb er å gjøre dette skiftet nå.

Bamba-støtte

Da hadde Ingebrigtsen for lengst fått støtte fra Brann-toppscorer Daouda Bamba.

«Jeg er mer enn lei meg. Du hadde all kvaliteten til å bli suksessfull, trist du ikke fikk muligheten», skriver Bamba på Instagram, ledsaget av to bilder av ham og Ingebrigtsen.

Spissen koster også på seg to røde hjerter i sin sosiale medier-avskjed med treneren.

Mjøndalen-kampen ble dråpen som fikk styret i Brann til å ta grep: Ingebrigtsen får ikke fortsette som trener.

Dermed varte trønderen ett snaut år i jobben han fikk i august i fjor.

I timene etter at nyheten sprakk, rådet tausheten. Ingen fra Brann uttalte seg om at treneren var ferdig.

I 21.30-tiden hadde heller ikke Kåre Ingebrigtsen besvart BTs henvendelser.

Ingebrigtsen på sin første Brann-dag, i august i fjor. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Brann i krise

Ingebrigtsen etterlater seg et Brann-lag på nedrykksplass, 14 kamper ut i sesongen.

Det er bare blitt én seier i år, fem totalt.

Søndag kom frempeket fra styreleder Birger Grevstad jr. «Ingen er fredet», sa Grevstad, dagen før Ingebrigtsen måtte gå.

Nå må Brann betale etterlønn til nok en tidligere ansatt. Det siste året har gamletrener Lars Arne Nilsen, hans assistent Robert Hauge og den avsatte sportssjefen Rune Soltvedt også mottatt penger for å slutte i jobben før tiden.

Kåre Ingebrigtsen etter 1–1 mot Mjøndalen, kampen som ble hans siste som trener i Brann. Foto: Marit Hommedal / NTB (arkiv)

Avgjørelsen skal ha blitt fattet på et mange timer langt styremøte, der også sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen var til stede.

Dansken er trenerens sjef, men helt fersk i jobben. I sin gamle stilling i Esbjerg, fjernet Jacobsen flere trenere i en klubb som har vært rammet av svake resultater og kaos de siste årene.

Pizza til styret

Etter et par timers styremøte ble tre pizzaer levert på døren til administrasjonen på Stadion, et slags tegn på at en kunngjøring ville la vente på seg.

I 19-tiden kom assistenttrener Eirik Horneland tuslende, noe som fikk pressekorpset til å skru opp farten.

– Jeg har ikke peiling på hva de holder på med, sa Horneland på spørsmål om styremøtet.

Noen timer tidligere var både Ingebrigtsen og Horneland til stede på Branns treningsfelt.

En lett restitusjonsøkt ble overvåket av en rekke medier.

Alle var der for Kåre Ingebrigtsen.

Jimmi Nagel Jacobsen har støttet Brann-treneren utad. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Forgjengeren satt i seks år

Det er få dager unna å være et år siden forrige Brann-trener måtte gå. Lars Arne Nilsens resultater hadde gått nedover i lang tid da styret tok den avgjørelsen i fjor.

Før ham fikk Rikard Norling sparken etter tap mot Levanger og plass på nedre halvdel i 1. divisjon, mens Rune Skarsfjord måtte gå etter 2013-sesongen og Steinar Nilsen på våren i 2010.

For øvrig endte Kåre Ingebrigtsens Brann-karriere på dagen tre år etter at han var ferdig i Rosenborg, der han hadde suksess med flere serie- og cupgull.

I Brann fikk Ingebrigtsen så sent som i juni forsterket trenerteamet, da Andrea Loberto ble lagets nye assistenttrener.

Lørdag har Brann cupkamp mot Bjarg.

– Jeg vil anta at Eirik Horneland leder laget mot Bjarg og at Brann vil bruke til på å få inn en erstatter, sier BTs sportskommentator Anders Pamer.

Kåre Ingebrigtsen kan ta med seg en oppfordring fra Daouda Bamba på vei ut Stadion-svingdøren.

– Aldri stopp å smile, sjef, skriver Bamba på Instagram.

Slik var Ballspark-sendingen da styremøtet begynte:

