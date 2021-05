Brann-sjefen om sammenslåing: – Ingen konklusjon

Vibeke Johannesen sier det er for tidlig å si at Brann og Sandviken skal danne lag i Toppserien.

Vibeke Johannesen er daglig leder i Brann. Foto: Ørjan Deisz

VG melder fredag at Sandviken og Brann slår seg sammen for å danne et nytt kvinnelag til elitesatsing neste år.

Til BT sier Brann-sjef Vibeke Johannesen at saken ikke er endelig avklart.

– I denne saken foreligger ingen konklusjon, sier Johannesen.

Men klubbene er i samtaler med intensjon om å få til et samarbeid. Flere viktige spørsmål, og involvering av medlemmer, gjenstår.

Medlemsmøte

Ledere fra begge klubber møter pressen på Brann Stadion fredag formiddag. Samtaler mellom klubbene er i gang, men ifølge Johannesen er ikke saken ferdig diskutert.

– I denne saken skal medlemmene involveres og vi har også invitert til et medlemsmøte med dette på agendaen, sier Johannesen.

Sandviken ble nummer fire i Toppserien i fjor. Foto: Eivind Senneset, NTB

Det møtet finner sted 9. juni. Brann la ut agenda for møtet på sine nettsider fredag. «Kvinnelag» er punkt to av fire på listen over det som skal diskuteres der.

Topplag

Sandviken ble nummer fire i Toppserien sist sesong. De spiller kampene sine på Stemmemyren, som for få år siden ble rustet opp.

Da Brann-ledelsen i vinter ønsket å legge kuntgress på Stadion, var ett av argumentene for at flere lag kunne bruke banen - med et mulig fremtidig kvinnelag som eksempel.

VG har vært i kontakt med Branns styreleder Birger Grevstad og daglig leder i Sandviken, Hedda Haugland Duffy, som begge henviser til pressekonferansen klokken 10.00.

Tidligere denne uken skrev VG at Viking og Avaldsnes var i dialog om et liknende samarbeid.

BT kommer med mer.