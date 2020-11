«Alarm, det er en sviker på landslaget»

OM FOTBALL: Hvordan skal nasjonens beste fotballspillere fungere sammen når de har en sviker eller to i egne rekker? Det er norsk fotballs viktigste spørsmål nå.

Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

ULLEVAAL: Utad virket det tilsynelatende harmonisk da landslagsspillerne ruslet rundt på det grønne Ullevaal-gresset mandag ettermiddag, klar for en 10 dager lang samling som inneholder tre kamper.

Først en lite viktig treningskamp hjemme mot Israel onsdag. Så to viktigere kamper som avgjør Norges Nations League-skjebne borte mot Romania og Østerrike.

Vi så smil og latter da et dusin norske spillerne under en rolig treningsøkt fikk helgens kamper med klubblagene ut av systemet.

Men vi fikk ikke se det viktigste:

Ansiktsuttrykkene i garderoben før og etter trening.

Vanskelig å reparere

For det har stormet rundt det norske herrelandslaget i fotball etter at VG for et par uker siden avslørte munnhuggeriet mellom spissen Alexander Sørloth og landslagssjef Lars Lagerbäck.

At det smeller i en fotballgarderobe, er ikke noe nytt. Det skal smelle, det vitner om ambisjoner og konkurranselyst.

Forholdet mellom landslagssjef og spiller lar seg nok reparere.

Men at en eller flere i landslagets indre sirkel lekker til journalister hva som ble sagt i et internt møte, er å betrakte som et overgrep på en garderobekultur som er bygd opp gjennom årtier.

Det handler om tillit. Å lekke fra en garderobe er en dødssynd, spesielt i lagidretter der du er avhengig av kvinnen eller mannen som sitter ved siden av deg i garderoben.

Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Kan ikke stole på hverandre

Det som blir sagt i garderoben, skal aldri ut fra den garderoben.

What happens in Vegas, stays in Vegas.

Det landslagsmiljøet nå risikerer er en garderobe der spillerne sitter og skuler på hverandre.

«Kan jeg egentlig være trygg på ham?»

«Kanskje det var en av de to borte i hjørnet som begge sliter med lite spilletid?»

«Han har kontakt med den og den journalisten, er det han som har lekket?»

Eller kan det være en agent? En i støtteapparatet? Kanskje det er en aktør som har en egen agenda, noen som vil skape nok støy rundt Lagerbäck i håp om å få Ståle Solbakken inn som landslagssjef?

Kan ta lang tid å reparere

Dette vet vi ikke. «Han» eller «noen» kan være hvem som helst. Vi sitter her som spørsmålstegn alle sammen.

Men det vi vet er at det er svært alvorlig for en prestasjonsgruppe. Det handler om trygghet. Hvordan skal norske landslagsspillere våge å si sin mening internt når de vet at det som blir sagt kan ende i full offentlighet?

Hvordan skal N.N. spille M.M. god på banen når alle vet at det er en sviker i egen rekker, og det kan være hvem som helst på laget?

Det er grunn til å tro at det vil ta lang tid for å rette opp skaden.

1: Den eller de som har lekket kan stå frem og si unnskyld til hele troppen. Men det skjer ikke, da er vedkommende «ferdig» i miljøet for lang tid.

2: VG kommer aldri til å begå dødssynden å røpe kilden til lekkasjen.

I fotballmiljøet snakkes det nå om hvem som har lekket. De spekuleres både i navn og mellommenn som har varslet videre.

Noen navn går oftere igjen enn andre. Enkelte hevder også å vite akkurat hva som har skjedd.

Sånn vil det trolig bli fremover, både i landslagsgarderoben og på utsiden.

Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Dramaet i 1998-VM

Det har stormet mange ganger rundt landslaget tidligere.

Vi glemmer ikke byturen til Erik Mykland og Henning Berg i La Baule under 1998-VM.

Nattklubbesøket nådde avisforsidene ganske raskt.

Men det tok lang tid før vi fikk vite om dramaet i kulissene.

Det var svært sterke reaksjoner internt på at Myggen og Berg tok seg noen øl et par dager etter åpningskampen mot Marokko.

Spillergruppen var splittet. Det ble kalt inn til møter. Flere krevde at Myggen og Berg skulle sendes hjem.

Men informasjonen fra møtene ble aldri lekket ut. Hvert ord ble holdt internt. En lojal spillergruppe tok det som en selvfølge at slik skulle det være. Og de aksepterte også avgjørelsen om at de to spillerne skulle få bli i VM.

Dersom nyheten om spilleropprøret hadde nådd førstesidene, ville trolig hele VM vært ødelagt for Norge.

– Vi hadde aldri slått Brasil om noen lekket at flere spillere ville sende hjem Myggen og Berg, sier en av spillerne 22 år etter.

Det handlet om tillit i 1998. Det handler om brutt tillit i 2020.

Spørsmålet er hvor lang tide det tar å bygge opp tilliten igjen.

Landslagsgarderoben blir ikke den samme før det har skjedd.