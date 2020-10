Sandnes Ulf-treneren føler seg snytt: – Dommeren fratok oss to poeng

Sandnes Ulfs trener Steffen Landro beskylder dommer Misha Kellerhals for å ha snytt laget hans for to poeng etter 2–2 kampen mot Strømmen.

Steffen Landro ga uttrykk for sin mening om dommeren under og etter kampen mot Strømmen. Foto: Kristian Jacobsen