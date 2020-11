Ingebrigtsens Brann sikret poeng etter overtidsdrama

Brann var i skikkelig trøbbel. Fem minutter på overtid svarte de.

Kåre Ingebrigtsen sliter med å få skikk på Brann, men fikk i det minste med seg 3-3 mot Sandefjord. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

SANDEFJORD - BRANN 3–3

Brann sikret 3-3 mot Sandefjord med en sluttspurt av dimensjoner søndag. Men etter ti kamper med Kåre Ingebrigtsen tilsier statistikken at det kan bli nedrykk.

Før Kåre Ingebrigtsen tok over Brann til stor fanfare i midten av august, hadde rødtrøyene et poengsnitt på 1,28 og en åttendeplass på tabellen. I de ti kampene under «Bruttern» er det kun blitt tatt sju poeng.

Det gir et poengsnitt på fattige 0,7. Brann ligger nå på 13.-plass med 25 poeng. Fortsetter Brann med likt poengsnitt ut sesongen, ender klubben med 30 poeng, noe som ville ført til nedrykk i tre av de fem siste sesongene.

Martin Kreuzrieglers ga Sandefjord 1-0 i første omgang, før det eksploderte etter en times tid.

Robert Taylor utlignet til 1-1, men bare to og et halvt minutt senere sto det 3-1 til Sandefjord etter mål av Harmeet Singh og Vidar Ari Jónsson. Sandefjords Jacob Storevik glapp ballen inn i eget mål til 2-3, og etter en real sluttspurt satte Fredrik Haugen inn 3-3.

Etter kampen er Sandefjord på 11.-plass med 27 poeng. Brann har nå seks poeng ned til Start på den plassen.

Fakta Eliteserien, 23. runde: Søndag: Mjøndalen – Molde 1-3, Kristiansund – Bodø/Glimt 2-3, Rosenborg – Start 1-0, Sandefjord – Brann 3-3, Stabæk – Viking 1-1. Senere kampstart: Strømsgodset – Vålerenga (20.30). Spilt lørdag: Odd – Sarpsborg 1-1 , Haugesund – Aalesund 0-1 .

Tamme Brann-forsøk

Etter en start på kampen der Brann var farlige frampå med fire cornere på ett kvarter, var det Sandefjord som etter 18 minutter fikk uttelling på en av sine cornere i stedet.

Martin Kreuzriegler headet vakkert i mål via stolperota. Brann gikk rett i motangrep, men slet med å komme til farlige avslutninger til tross for spill langt inn i Sandefjord-boksen.

Stort sett var det dødballer Brann skapte noe på.

Bakover hadde Brann-forsvaret nok å gjøre med å stoppe Sandefjord-juvelen Harmeet Singh, som skapte flere farligheter i sin tierrolle.

Kåre Ingebrigtsen sa det greit i pausepraten med Dplay:

– Vi sliter litt med å få ballen i mål, altså.

Brann jublet vilt på overtid. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Noen sekunder i gledesrus

Brann gikk rett i angrep etter pause og viste at det iallfall ikke skulle stå på aggressiviteten. Etter at innbytter Robert Taylor hadde kommet på banen, brukte han fire minutter på å ordne 1-1 på halvvolley etter en times spill.

Branns gledesrus varte bare i få sekunder. Sandefjord svarte umiddelbart med et realt knockout-slag. Harmeet Singh plasserte rolig ballen i mål til 2-1 før Vidar Ari Jónsson i neste angrep plukket opp en retur fra Singh og satte inn 3-1.

To og et halvt minutt etter at Brann hadde utlignet til 1-1 sto det altså 3-1 til Sandefjord.

En ellers god Jacob Storevik glapp et innlegg i eget mål etter 68 minutter, noe som ga Brann motivasjon til en sluttspurt. Det ble lagt til hele fem minutter, og det aller siste som skjedde i kampen var at Fredrik Haugen fikk sette inn 3-3 med en kanon.

Sandefjord-keeper Storevik måtte ta på seg deler av skylda også for det målet.