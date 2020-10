Turbulent i storklubbene før El Clásico: – Det er en nedgang som ennå ikke har stoppet

Barcelona og Real Madrid har begge hatt en variabel sesongstart. Mye står på spill i gigantmøtet.

Real Madrid brukte mye penger på Eden Hazard. Han har i likhet med andre storkjøp ikke slått til i hovedstadsklubben. Trener Zinédine Zidane ledet klubben til seriegull i sommer, men har fått en stri start på sesongen. Foto: PETER POWELL/NTB scanpix

Publisert Publisert Nå nettopp

I Barcelona har det murret lenge. Real Madrid vant La Liga for noen måneder siden, men to flaue hjemmetap på rad gjør at det ikke er harmoni i hovedstadslaget heller. Lørdag møtes storhetene i Barcelona.

– Hvor brenner det mest, Barcelona eller Real Madrid?

– Dette er egentlig to klubber hvor det står litt ille til akkurat nå. Jeg faller ned på Real Madrid. Det har ulmet så lenge i Barca at de er blitt vant til det. Real Madrid er på vei inn i en veldig turbulent periode, kort tid etter at de vant seriegull, sier La Liga-ekspert Petter Veland.

Han spår enten «fyrverkeri» eller «forsiktig og uavgjort».

– Så lenge jeg har fulgt spansk fotball, nesten 20 år, er denne utgaven av El Clásico den der lagene totalt sett er lengst unna toppen. Det er enormt mye usikkerhet, legger Veland til.

Les også Real Madrid rystet av Sjakhtar i Champions League-åpningen

Vinner det meste

Det er noe mer som står på spill i El Clásico enn i en vanlig seriekamp. Real Madrid og Barcelona er så suverene hjemme i Spania at seriemesterskapene stort sett fordeles mellom gigantene.

Bare tre ganger i løpet av de siste 20 sesongene har seriemesteren vært en annen. Sju av de 12 siste Champions League-finalene er vunnet av ett av lagene.

Petter Veland mener det kan være medaljens bakside at lagene har hatt så stor suksess.

– Supporterne er bortskjemte.

Pedri og Lionel Messi kunne feire fem ganger mot Ferencváros i Champions League. Foto: ALBERT GEA/NTB scanpix

Bråk og stjernespillere

Status etter forrige sesong? Real Madrid foran Barcelona i La Liga. Så hvorfor er det turbulens i Spanias to største klubber noen få kamper ut i sesongen?

I Barcelona har den største stjernen vært misfornøyd over tid. Lionel Messi sa i sommer at han ville forlate klubben, men endte likevel opp med å bli. Og suksess i hjemlig liga er ikke nok for Barcelonas supportere. Men ikke siden 2015 har de vært i en finale i Champions League.

I juni endte det i kvartfinalen mot Bayern München. 2–8 er et av klubbens største nederlag noensinne. Noen dårlige kamper i seriestarten gjør sitt til at misnøyen øker.

Real Madrid på sin side vant fire av fem finaler på rad, før de røk i åttendedelsfinalen forrige sesong. De to siste kampene har endt med flauser mot Cádiz (i serien) og Sjakhtar Donetsk (Champions League).

Karim Benzema og Real Madrid tapte duellen mot Marcos Antonios Sjakhtar Donetsk. 2–3 på hjemmebane i Champions League er ikke godt nok for kresne Real Madrid-fans. Foto: Manu Fernandez / AP

– Felles for begge klubber er at stjernekjøpene ikke har slått til, sier Petter Veland.

Han utdyper:

– Eden Hazard kostet over hundre millioner euro og er enten skadet eller så presterer han ikke. Luka Jovic har knapt scoret, og Eder Militao har ikke utviklet seg en meter. For Barcelonas del står Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann og Philippe Coutinho fram som de verste eksemplene, mener eksperten, og legger også til at alt det utenomsportslige bråket i Barcelona samt et manglende generasjonsskifte også bidrar negativt.

Negativ trend

Ligamestrene siden 2015 heter enten Barcelona eller Real Madrid, men Veland peker på en annen trend enn den resultatmessige:

– Når man ser på spillet til de to lagene, er det milevis unna det vi så fra 2009 til 2018. Det er en nedgang som ennå ikke har stoppet. Jeg er usikker på hvor lang tid det tar før den trenden snur igjen. Det kommer ikke noen utenfra som løser den floken.

Les også Medier: Ronaldo testet positivt igjen – Messi-møte i fare

Likevel regner Petter Veland med at det kommer til å løse seg til slutt.

– 98 prosent av alle lagene i verden hadde byttet posisjon med Barca og Real. De har dominert både i Spania og Europa og det er begrenset hvor dårlig de kan gjøre det med de spillerstallene. Jeg blir ikke veldig overrasket hvis en av dem vinner Champions League, sier Veland, som innledningsvis sa at Real Madrid er mest presset av de to.

– Kan jobben til Zinédine Zidane være i fare hvis det blir tap mot erkerivalen?

– Nei, jeg tror ikke det. Kanskje hvis det var en annen, men i og med at det er Zidane, tror jeg det sitter langt inne for Florentino Pérez (klubbpresidenten) å sparke ham.

Real Madrid ble seriemester for tre måneder siden, og Zidane har bygd opp en buffer, mener han.

– Dette er også hans andre periode, og første periode var en stor suksess. Men mekanismene i Real fungerer slik at alle til slutt får fyken. Det kan bli tre tap på rad, men med mindre det blir med fire-fem mål og et mytteri på gang, tror jeg han beholder jobben.

PS: Martin Ødegaard er skadet og spilte ikke Champions League i midtuken. Ifølge Marca er han ute i én måned.