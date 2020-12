Linde klar for utlandet etter seks år i Molde

Moldes førstekeeper bekrefter at han er åpen for et salg til utlandet neste år.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Andreas Linde kan forlate Molde neste sesong dersom han får et god tilbud fra en liga utenfor Skandinavia. Her er keeperen sammen med Ohi Omoijuanfo og Erling Moe. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB