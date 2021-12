Taylor bommet da Brann tapte på straffer og rykket ned

Robert Taylor ble syndebukken da Brann tapte kvalifiseringskampen på straffekonk og rykket ned.

Brann skal spille i førstedivisjon i 2022.

BRANN-JERV 4–4 (7–8 på straffesparkkonkuranse)

Intility Arena: 15. desember 2021 ble nok en mørk kveld i Brann-historien. Etter 120 minutter med kvalifiseringskamp i Oslo er det klart: Brann har rykket ned og Jerv skal spille Eliteserie neste år.

Etter en ekstremt dramatisk kamp sto det 4–4 etter ekstraomganger på Intility i Oslo. Dermed måtte det avgjøres på straffekonk hvem som skulle spille Eliteserie 2022.

Straffekonken endte 7–8 til Jerv.

Til slutt var det Robert Taylor som bommet på den siste straffen for Brann, og det hele ble avgjort da Shuaibu Ibrahim satte inn den avgjørende straffen.

– Dette skulle ha vært avgjort i favør Brann lenge før ekstraomgangene, sa tidligere Brann-spiller Håkon Lorentzen i Ballspark.

Fakta Straffesparkkonkurransen Disse tok straffe for Brann: Moonga Simba (scoret), Mathias Rasmussen (scoret), Aune Heggebø (scoret), Vajebah Sakor (bommet), Sivert Heltne Nilsen (scoret), Kasper Skaanes (scoret), Ole Didrik Blomberg (scoret), Ole Martin Kolskogen (scoret), Robert Taylor (bommet) Disse tok staffe for Jerv: Diego Campos (scoret), Mathias Andersen (scoret), Daniel Arrocha (scoret), John Norheim (bommet), Erik Sandberg (scoret), Luis Furtado (scoret), Felix Schröter (scoret), Jørgen Solli (scoret), Shuaibu Ibrahim (scoret). Les mer

Spenningen var enorm da kampen ble avgjort på straffekonk.

Tett tåke

For Brann kunne, og burde, ha vunnet denne kampen, som ble spilt i tett tåke. Men, som så mange ganger før i år, klarte de ikke å utnytte et tidvis massivt overtak.

Brann var best, men som så mange ganger før i år greide de ikke å utnytte det.

– De kan takke seg selv. Denne kampen burde de ha vunnet. De var mye bedre enn Jerv. Det er udyktighet som gjorde at de tapte, ikke marginer imot, sier BT-ekspert Erik Huseklepp.

Etter en halvtime var Brann på Jervs Campos fikk slå inn ganske upresset – selv om Sivert Heltne Nilsen passet på ham – og ut av tåken dukket Torje Wichne opp og headet ballen i mål. David Wolfe og Ole Martin Kolskogen kikket bare motløst på hverandre og virket ikke å helt forstå hva hadde skjedd.

Dermed sto det 1–0 til Jerv.

Bård Finne fikk alle tiders mulighet, men bommet på straffe.

Finne bommet straffe

Like etter fortsatte elendigheten. Brann jublet først for å ha fått straffe etter at en Jerv-spiller handset inne i feltet. Men så, Bård Finne gikk frem for å ta den, men bommet. Jerv-keeper og sotrastril Øystein Øvretvet gikk til riktig side og reddet enkelt.

Så begynte det hele å bli - om mulig - enda mer nervøst. Brann prøvde krampaktig å skape noe offensivt. Mathias Rasmussen skjøt over. Aune Heggebø traff stolpen. Ingenting funket.

Brann gikk til pause som et 1. divisjonslag.

Brann-fansen feiret vilt da 1–1 var et faktum.

Scoring og ny straffebom

Andre omgang startet perfekt for Brann. Bård Finne slo inn og traff en Jerv-spiller. Keeper Øvretveit greide såvidt å unngå selvmål, og på returen var Heggebø der og satte inn 1–1 foran de 400 koronatillatte Brann-supporterne.

Fansen svarte med å eksplodere i jubel, tenne bluss og be Brann om å «kjøre over pakket».

Svein Oddvar Moen ga i alle fall Brann de mulighetene de trengte.

Like etter fikk Brann sitt andre straffespark. John Olav Norheim hektet Bård Finne og dommer Svein Oddvar Moen blåste.

Denne gangen var det Mathias Rasmussen som gikk frem. Men også han bommet.

Mathias Rasmussen greide heller ikke å score på straffespark.

Total Brann-dominans

Så festet Brann grepet. Jerv kom ikke over midtbanen.

Likevel, Branns 23 avslutninger på mål mot Jervs to hadde gitt lite resultat etter full tid. På stillingen 1–1 var det klart for ekstraomganger.

Runar Hove fikk rødt kort og ga Jerv straffe.

Jerv-straffe og rødt kort

Noe av det første som skjedde i første ekstraomgang var dette: Innbytter Runar Hove rev ned Ibrahim inne i feltet. Han ble utvist og Jerv fikk straffe.

Diego Campos gjorde det verken Finne eller Rasmussen hadde klart før i kampen - han scoret. Dermed sto det 2–1 til Jerv.

Det holdt seg til pause i ekstraomgangene, selv om begge lag hadde store sjanser.

Annen ekstromgang var ekstremt begivenhetsrik.

Først scoret Jerv 3–1 da Diego Campos kom alene med keeper. Da virket kampen avgjort.

Så slo Brann tilbake.

Først reduserte Kasper Skaanes til 2–3 etter svakt keeperspill. Så dukket en annen innbytter opp. Vajebah Sakor moste ballen i mål fra 15 meter. Dermed sto det 3–3.

Men det var ikke over. Branns forsvarsspill glapp fullstendig, Ibrahim tråklet seg gjennom og satte inn 4–3 til Jerv.

Like etter kom Brann tilbake utrolig nok enda en gang. De kriget inne i Jervs 16-meter, og til slutt var det Sivert Heltne Nilsen som scoret 4–4.

Den påfølgende straffesparkkonkurransen sendte altså Brann ned én divisjon.