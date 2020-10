Start-spilleren mister nok en kamp: – Er ikke der jeg hadde håpet

For en uke siden satte han sjansen for å spille mot Sandefjord til 99 prosent. Nå ryker den kommende kampen for Start-keeper Jonas Deumeland.

Jonas Deumeland pådro seg en skade i kampen mot Stabæk. Foto: Geir Olsen