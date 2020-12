På denne tiden i fjor var han helten. Nå er alt snudd: – Frustrerende fra start til slutt

Skadetrøbbel, måltørke og benket er sesongen oppsummert for Martin Ramsland. Kan han igjen bli avgjørende når Start skal kjempe om plass i Eliteserien?

En sesong i knestående. Skadetrøbbel og måltørke har vært det som har preget Martin Ramsland denne sesongen. Foto: Jacob J . Buchard

– Det er så lenge siden nå. Jeg husker ikke hva jeg følte de dagene og ukene der.

Martin Ramsland har nettopp avsluttet en treningsøkt. Klissvåt fra regnet som har preget Kristiansand de siste ukene.

På denne tiden i fjor var han brennhet. Det ble snakket om Jesus-statue, legendestatus og evig liv i Start-historien.

Fædrelandsvennen laget hjemme hos-reportasje fra Marnardal, og var aldri i tvil om hvem som skulle være forsiden på magasinet vi laget inn mot seriestart.

Så ble seriestarten utsatt av korona. Samtidig slet Martin Ramsland med en skade som skulle plage ham lenger enn han hadde håpet og trodd.

Så står vi her. Langt inne i desember. Sist Martin Ramsland scoret var nettopp da Start rykket opp i fjor. 22. desember venter Vålerenga i avgjørende seriekamp.

Sesongen har vært frustrerende for Martin Ramsland. Denne uka har han og lagkameratene trent i stort sett regnvær foran kampen mot Vålerenga tirsdag. Foto: Jacob J . Buchard

– Langt i fra det jeg hadde forventet

– Det er klart at sesongen sett over ett så skulle jeg gjerne bidratt mer enn jeg har gjort. Så vet jeg innerst inne når det drar seg til så har jeg en tendens til å ville ha et ord med i laget. Nå går jeg bare og gleder meg. Så håper jeg at jeg kan få lov til å vise meg fram, sier Ramsland.

Denne sesongen har det blitt åtte kamper fra start. Åtte innhopp. Null scoringer. Han scoret i en treningskamp mot Mjøndalen i januar. Siste mål i en tellende kamp var nettopp de tre på Åråsen.

– Sesongen har vært langt i fra det jeg hadde forventet. Ting gikk ikke helt som jeg hadde håpet. Det har vært en frustrerende sesong sånn sett, sier Ramsland.

Martin Ramsland har null mål for Start denne sesongen. Foto: Jacob J . Buchard

En plagsom lyske har vært et problem for spissen. En operasjon i juni skulle gjøre at han var tilbake på banen i midten av juni. Sommeren kom, men Ramsland ble aldri helt hundre prosent.

Vi spør om skaden har hemmet ham mer enn han ville innrømme.

– Jeg føler spesielt de siste to-tre månedene at jeg har vært så og si der jeg var. Formen er fin. Så har jeg brent de fire sjansene jeg har fått. Det er frustrerende når jeg ikke griper sjansen når jeg får den. Det har vært frustrerende fra start til slutt. Først med skaden, så med måltørken. Så med mindre spilletid nå på slutten, sier Ramsland.

– Går det utover selvtilliten?

– Ikke selvtilliten, for vi har ganske bra treninger. Jeg føler jeg egentlig at jeg de siste par månedene har vært god på trening og fått ut bortimot mitt fulle potensial. Men det er noe med den kampformen. Man blir aldri vant til å spille 90 minutter når man aldri får spilt 90 minutter. Så kan du trene så mye du vil, sier Ramsland.

Elleville jubelscener på Åråsen virker langt unna nå for Martin Ramsland. Foto: Jacob J. Buchard

– Preget

På de siste fem kampene har Ramsland kun startet én av dem. Mot Glimt for noen runder siden ble han sittende på benken gjennom hele kampen.

Start-trener Joey Hardarson tror skaden i vår og sommer har gjort sitt for sesongen til 27-åringen.

– Sesongen har vært preget av oppkjøringen han hadde. Han fikk ikke trent stabilt over en lengre periode. Den siste tiden har han trent og det skal ikke stå på den fysiske formen. Han viser gode ting i kamp og på trening, men så er det med han som med andre at vi ikke har fått uttelling i form av mål, sier Hardarson.

– Har den skaden preget ham mer enn dere hadde tenkt og håpet?

– Spesielt i den perioden i vår og tidlig sommer var det utfordrende. Det var uforutsigbart og vi måtte føle oss fram. Så blir det til at man ikke får den stabiliteten som trengs. Du får ikke følelsen av å trene jevnlig og score jevnlig, og hvis du får en god opplevelse så kanskje du må hvile i noen dager. Det har nok hatt litt å si for Martin sin del, sier Hardarson.

– Forutsetningene hadde vært bedre

I fjor scoret en frisk Ramsland ni mål på tolv kamper i 1. divisjon for Start. Det store spørsmålet er hvorvidt laget hadde ligget høyere på tabellen med en frisk Ramsland hele sesongen.

Martin Ramsland ser fram til kampen mot Vålerenga. Foto: Jacob J . Buchard

– Forutsetningene hadde vært bedre, så det er naturlig å tro at det hadde hatt noe å si. Vi har ikke fått nok ut av spissplassen vår. Men det er alltid vanskelig å si, sier Hardarson.

Men det er ikke mer enn ett år siden Åråsen. Nå kommer det minst en helt avgjørende kamp for Starts eksistens i Eliteserien. Med Erlend Segberg og Mohamed El Makrini ute, vil det åpne seg noen plasser på laget.

Da kan det vel være at Martin Ramsland igjen blir avgjørende?

– Det er mange dager på trening til å spille seg inn på laget. Så jeg har planer om å fortsette å score på trening og jobbe hardt. Så forhåpentligvis blir jeg belønnet med en startplass mot Vålerenga, sier Ramsland.