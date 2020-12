Kan Brann ha en såpass treg midtstopper?

Ny podkast: Vegard Forren vurderes med lupe av Ballspark-panelet. De blir ikke enige.

Vegard Forren blir gjenstand for en opphetet debatt i midtuke-utgaven av BTs populære ballspark-podkast. Foto: Bjørn Erik Larsen

Ballspark-redaksjonen

Vegard Forren var involvert i begge Branns baklengsmål i 0–2-kampen mot Viking. I og med at midtstopperen har en kontrakt som snart løper ut, diskuterer Ballspark-gjengen om Forren faktisk bør tilbys ny kontrakt eller om det er best å ha noe kvikkere alternativer i Branns midtforsvar.

Saken avgjøres under dissens, som det heter: Partene blir ikke enige.

Derimot er det noenlunde bred enighet om at Ole Martin Kolskogen i alle fall delvis kan frikjennes for at han falt, noe som gjorde at Veton Berisha fikk muligheten til å gi Viking ledelsen.

For øvrig har Doddo selvdiagnostisert seg selv etter midtuke-tapet, for de det måtte interessere...

