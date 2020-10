Full stopp for Hareides RBK i Kristiansund: – Null-null og bare tull

Rosenborg hadde scoret 2,75 mål i snitt i hver eliteseriekamp under Åge Hareide før søndagens bortemøte med Kristiansund. Der ble det full bråstopp og 0–0.

Det ble bare ett poeng mot Kristiansund for Rosenborg. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Kristiansund – Rosenborg 0–0

– Null-null og bare tull. Det som skuffer meg aller mest, var at vi var så upresise i pasningsspillet vårt. Da blir det veldig urytmisk og jagende. Da er det vanskelig, sa Hareide etter kampen ifølge Adresseavisen.

Han var tilbake i manesjen som Rosenborg-trener i 3-3-kampen mot Strømsgodset 13. september. Siden da har Rosenborg tre strake seirer i eliteserien, og hvittrøyene har scoret 11 mål på de fire kampene Hareide har ledet laget.

Mot Kristiansund virket det målsnittet å være langt unna. De to formlagene, som begge var i flytsonen før landslagspausen, nullet hverandre fullstendig ut. Dermed ble kampen en tam affære.

– Vi er ikke fornøyde med 0-0, men dette er ikke et dårlig resultat når vi kommer hit. Det er litt skuffende at vi skaper så få sjanser, vi må bruke dødballene bedre, vi fikk ti cornere tror jeg, men vi må få dem inn, sa RBK-stopper Hólmar Örn Eyjólfsson til Dplay.

Null avslutninger på mål

Sjansestatistikken viste etter kampen at lagene knapt hadde kommet til en ordentlig sjanse. Rosenborg hadde ikke en eneste avslutning på mål.

Trøndernes største sjanse kom i avslutningsminuttene da innbytter Pål André Helland fyrte løs fra 16 meter, men ballen gikk over mål.

Nærmest for KBK var Liridon Kalludra som fyrte av gårde et skudd ti minutter ut i andre omgang, men det gikk rett på André Hansen i RBK-buret.

Rosenborg misbrukte dermed muligheten til å passere Molde i kampen om annenplassen. Molde har fortsatt ett poeng til gode ned til RBK. Kristiansund følger på fjerdeplass, fire poeng bak Rosenborg, men kan bli forbigått av Vålerenga senere søndag.

Frustrerende kveld for Rosenborg-spillerne. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Omstridte dommeravgjørelser

Begge lag mente de hadde grunn til å være misfornøyde med dommeren søndag. Rosenborg raste da et flott angrep med gode kombinasjoner på høyresiden endte i en omstridt annullering.

Venstreback Pa Konate skled et innlegg i mål, men det ble avvinket for offside. TV-bildene viste at spissen Dino Islamovic sto offsideplassert, men det var ikke lett å se om ballen var innom ham eller ikke på vei til Konate.

Etter hvilen tok Kristiansund over mer av initiativet, uten at det ble en sjansefest av den grunn. Sentralblokken til lagene sto godt og avverget de fleste situasjoner langt før de ble farlige.

Tre minutter før full tid mente Kristiansund-spillerne at de skulle ha straffe da Markus Henriksen rev og slet i motspilleren i feltet. Dommeren vinket imidlertid spillet videre.