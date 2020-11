Helstrup med knallhardt angrep mot LSK-stopper: – Har skadet flere av våre spillere

Gaute Helstrup mener Espen Garnås bevisst går inn for å skade motspillere. Stopperen avviser kritikken.

FIKK KRITIKK Espen Garnås (til venstre) fikk knallhard kritikk av Gaute Helstrup. Foto: NTB scanpix og Øyvind Sivertsen

Lillestrøm – Tromsø 3–0

Etter 43 minutter smalt det skikkelig i en takling fra Garnås på Azemi. Han traff ikke ball, men ankelen til TIL-spissen. Garnås fikk gult og var nok heldig som unngikk rødt.

– Ja, men jeg er ikke dommer, men han (Garnås) går ofte ut for «å ta» spesielt spisser og takle dem så de må av banen. Det er hans måte å spille på, så dommerne må bare prøve å bli bedre og ta tak i det, sier Helstrup, stående utenfor gressmatten 0–3-tapet på Åråsen.

Eric Kitolano måtte ut med en hodesmell etter en duell med Garnås på Alfheim tidligere i år

– Vi har møtt ham flere ganger, og han har skadet flere av våre spillere. Jeg har møtt ham med andre lag også. Men det er hans måte å spille på, så er det opp til dommerne å beskytte spillerne, sier TIL-treneren.

– Gjorde dommeren det godt nok i dag?

– Nei, dommeren må ta sine avgjørelser. Jeg synes den type spillere bør straffes, men det er ikke mitt bord.

– Vet hvilken type han er

Han hadde ikke sett reprisen av duellen med Azemi rett etter kampslutt.

– Nei, men jeg har mange situasjoner med Garnås tidligere år, også med TUIL, så jeg vet hvilken type han er, sier Helstrup.

– Jeg synes dommerne bør sette en standard tidligere i kampene når han holder på sånn. Han er god på mye, og all ære til ham, men dommeren må etter min mening være strengere.

iTromsø konfronterte Garnås med kritikken etterpå. Han kommenterer det slik:

– Oppe i Tromsø hadde jeg «en» med Kitolano, der han måtte ut. Jeg har en tøff spillestil, så det har han rett i, men jeg går ikke etter å skade spillere. Jeg er tøff i duellene, og håper jeg da kan få en mental fordel ved å sette meg i respekt. Men jeg vil aldri gå ut for å skade en spiller.

– Spilt slik hele livet

Han forteller at han spurte Azemi om det gikk bra med ham i kampen.

– Han fikk seg en real «trøkk» i ankelen, men det er slik jeg har spilt hele livet. Jeg vil være tøff i duellene. Jeg skjønner at han blir frustrert hvis Azemi ble skadet, men han fortsatt å spille, sier Garnås.

– Fortjente du rødt i den situasjonen?

– Nå har jeg ikke sett den igjen, men jeg prøvde å ta ballen. Jeg synes det hadde vært litt strengt, i og med at vi har folk bak. Men jeg tok helt klart det gule. Det sa jeg til dommeren også, sier stopperen.

– Vurderer du å endre spillestilen?

– Jeg vil ikke få så mange gule kort, fordi det betyr karantener. Men jeg vil alltid i kamp gå foran laget og sette meg i respekt. Og vise at det skal være tøft å komme hit. Jeg vil hjelpe til å fyre opp lagkameratene mine. Det er den eneste grunnen til at jeg gjør det. Det er ikke for å skade noen, svarer Garnås.

Til iTromsø forsikrer Azemi at han blir klar til onsdagens kamp mot Kongsvinger. Helstrup poengterer for øvrig at han ikke har noe stort fokus på de tøffe situasjonene med Garnås, og at han allerede har blikket rettet mot Kongsvinger onsdag.