Start-supporter fikk 60 kampers utestengelse: - Jeg er ingen rasist

Start har konkludert i rasismesaken fra lørdagens kamp mot Sandefjord. - Klart jeg angrer, sier supporteren til Fædrelandsvennen.

Foto: Tor Erik Schrøder

KRISTIANSAND: En Start-supporter er ilagt 60 kampers utestengelse fra Sparebanken Sør Arena etter rasistiske ytringer mot Sandefjord-spiller Brice Wembangomo lørdag kveld. Nå innrømmer supporteren overfor Fædrelandsvennen å ha sagt «kom deg tilbake dit du kommer fra» til spilleren.

– Jeg sa han kunne komme seg tilbake dit han kom fra. Men jeg sa ikke noe sted. Det er sånt som har blitt sagt tidligere også. Det betyr ikke at jeg er rasist, sier supporteren, som ønsker å være anonomym.

– Du synes ikke det er rasistisk å si det til en mørkhudet spiller?

– Jeg er ingen rasist, og slike ting blir sagt etter en eller to pils. Sånn har det alltid vært. Noen skriker på bøndene og noen på samene, sier mannen, som samtidig sier at han angrer uttalelsen.

– Det er klart jeg angrer, men sagt er sagt. Det skjer ting og tang når man er på fotballkamp og det er mye følelser.

– Hva tenker du om straffen?

– Det er greit. Jeg kan slutte å følge Start som jeg har fulgt i alle år. Jeg kommer nok ikke til å gå på fotballkamper lenger, svarer han.

Start mener straffen er rettferdig.

– Jeg synes at det er rettferdig. Så er vi åpne for at mennesker kan gjøre en innsats for å endre seg. Vi har ikke lyst til å ha rasistiske ytringer på stadion, men vi vil heller ikke utestenge folk. Så hvis vi ser at det gjøres en jobb og at det endres holdning så er vi åpne for å se på dette igjen, sier Starts daglige leder Christopher MacConnacher til Fædrelandsvennen.

Starts supporterklubb Tigerberget har også utestengt supporteren.

Kan få redusert straff

Klubbens sanksjonskomite er enige om at supporteren har brutt punkt nummer fem i klubbens sanksjonsreglement:

"Grov sjikane, eller hatefulle ytringer, med bakgrunn i etnisitet, religion eller legning."

Klubben skriver også at antall kampers utestengelse kan bli redusert om vedkommende viser «bedydelig vilje til holdningsendring».

