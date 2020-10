Start-supporter fikk 60 kampers utestengelse for rasisme

Start har konkludert i rasismesaken fra lørdagens kamp mot Sandefjord.

KRISTIANSAND: En Start-supporter er ilagt 60 kampers utestengelse fra Sparebanken Sør Arena etter rasistiske ytringer mot Sandefjord-spiller Brice Wembangomo lørdag kveld.

Supporteren har, i følge Starts hjemmeside, erkjent ytringene.

– Det var klart rasistisk. Han ba en motstander som var mørk i huden om å reise tilbake dit han kom fra, sa supporterleder Kai Rune Karlsen til Fædrelandsvennen søndag.

– Jeg synes at det er rettferdig. Så er vi åpne for at mennesker kan gjøre en innsats for å endre seg. Vi har ikke lyst til å ha rasistiske ytringer på stadion, men vi vil heller ikke utestenge folk. Så hvis vi ser at det gjøres en jobb og at det endres holdning så er vi åpne for å se på dette igjen, sier Starts daglige ledr Christopher MacConnacher til Fædrelandsvennen.

Starts supporterklubb Tigerberget meldte i helga at de hadde utestengt en person.

Kan få redusert straff

Klubbens sanksjonskomite er enige om at supporteren har brutt punkt nummer fem i klubbens sanksjonsreglement:

"Grov sjikane, eller hatefulle ytringer, med bakgrunn i etnisitet, religion eller legning."

Klubben skriver også at antall kampers utestengelse kan bli redusert om vedkommende viser «bedydelig vilje til holdningsendring».

