Haaland hyller sitt store idol: – Det er vilt. Den mannen er ikke normal

Erling Braut Haaland er mektig imponert av Zlatan Ibrahimovic.

– Det er vilt. 39 år gammel og han er så god. Den mannen er ikke normal.

Det sier Erling Braut Haaland til amerikanske ESPN om den svenske superspissen.

Kanskje gir også svensken den norske målmaskinen håp om at han kan holde på like lenge.

Som en flaske vin

– Jeg er som en flaske rødvin. Jeg blir bare bedre og bedre med årene. Jeg tror jeg kan spille til jeg er 50, men det er ikke opp til meg, sa Zlatan til Daily Mail i 2016.

Akkurat nå kan det se ut som om den svenske superstjernen har rett i utsagnet sitt for fire år siden.

39-åringen bøtter inn mål for AC Milan, og har vanvittige seks mål på tre kamper i Serie A denne sesongen. Han har vært en svært viktig bidragsyter til at det italienske storlaget står med 23 strake kamper uten nederlag, om man regner med alle turneringer.

Zlatan Ibrahimovic brente et straffe i torsdagens Europa League-oppgjør mot Andreas Vindheim og Sparta Praha. Da svarte svensken med å le. AC Milan vant 3–0 til slutt. Foto: DANIELE MASCOLO / Reuters

– Noen må ta over etter Zlatan

Haaland, som hyller Zlatans imponerende prestasjoner denne sesongen, har tidligere uttalt at svensken er hans store idol.

– Jeg hadde mange rollemodeller som liten, og jeg har sett mange gode spillere, men Zlatan Ibrahimovic er den største for meg. Hvordan han ble så god, veien hans mot toppen og måten han spiller på... I tillegg er han fra Skandinavia, så noen må ta over etter ham, sa Haaland i fjor.

I tillegg til Zlatan, har Haaland tidligere også nevnt Cristiano Ronaldo som ett av sine store forbilder. Litt overraskende har også Miguel Pérez Cuesta, bedre kjent som «Michu», blitt nevnt sammen med de to fotballgigantene.

Da Haaland scoret 5–1-målet mot Nord-Irland i september, kopierte han feiringen til sitt spanske idol. Etterpå la han også ut et bilde av det på sosiale medier og tagget Michu, som scoret 22 mål i sin debutsesong i Swansea og ble tatt opp på det spanske landslaget.

Ifølge Michu snakker de to mye sammen på sosiale medier. Der gir han Haaland råd og støtte basert på sin egen karriere som fotballspiller.

Bøtter inn mål

Selv om Haaland nå lovpriser Zlatans storspill, har han ikke akkurat hatt en svak sesong å vise til selv.

20-åringen står med fem mål på like mange kamper i Bundesliga. Også i Champions League har det blitt nettsus, der står Haaland med to nettkjenninger på to kamper. I tillegg scoret han også mot Bayern München i den tyske Supercupen.

Allerede lørdag kan det bli mer grunn å juble for Haaland. Da møter Dortmund nyopprykkede Armenia Bielfeld på bortebane.

Dortmund ligger på tredjeplass i Bundesliga etter fem kamper, kun ett poeng bak serieleder RB Leipzig og Alexander Sørloth.

Før lørdagens oppgjør skryter Dortmund-trener Lucien Favre av bredden i troppen, og antyder at det kan ligge an til endringer i startoppstillingen etter 2–0-seieren over Zenit i midtuken.

– Vi har klart å forberede oss på de mange kampene som venter. Vi kan rotere på lagoppstillingen om nødvendig.