Se drømmeangrepet som sikret Start-seieren

Start vant på bortebane i Eliteserien for første gang på over to år. Se høydepunktene her.

Kevin Kabran ble matchvinner for Start for andre kamp på rad da Start slo til med en sterk 2–1-seier mot Odd borte søndag kveld. Eirik Schulze ga sørlendingene ledelsen i første omgang, før Espen Ruud utlignet i den andre. Så slo Start til med et drømmeangrep som sikret seieren. Se høydepunktene over.

Se intervjuer med Schultze, Ramsland, Kabran og Joey etter 2–1–seieren:

Reaksjoner etter årets første borteseier Schulze: - Vi har en god kampplan, fantastisk å vinne på bortebane Ramsland: - Godt å komme inn og være med å bidra Kabran: - Hver kamp blir som en finale nå Hardarson: - Dette var utrolig deilig, på en veldig vanskelig bortebane Nornes: - Start var hakket bedre enn oss i dag

Publisert Publisert: 22. november 2020 21:00