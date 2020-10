Frykter for Liverpools tittelsjanser etter van Dijk-skaden

Virgil van Dijk har de siste årene vært en av Liverpools frontfigurer. Nå spør Jamie Carragher seg om klubben kan vinne Premier League uten stopperstjernen.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Virgil van Dijk går av banen etter å ha pådratt seg en kneskade i Liverpools 2-2-kamp mot byrival Everton. Foto: Laurence Griffiths / AP / NTB

NTB-Ritzau

Liverpools drøm om å forsvare ligatittelen kan ha fått seg en real knekk. Søndag kom bekreftelsen klubben og fansen fryktet: Van Dijk har båndskade i kneet og må opereres.

Skaden oppsto etter en voldsom duell med Everton-keeper Jordan Pickford i lørdagens Merseyside-derby. Den nederlandske forsvarskjempen måtte forlate banen etter bare elleve minutter.

Liverpool har ikke gått ut med detaljer rundt kneskaden, men i engelske medier snakkes det om en korsbåndsskade av det alvorlige slaget. I verste fall er van Dijk ute i opptil ett år.

– Det får en til å overveie om Liverpool kan vinne ligaen uten van Dijk. Ethvert lag med titteldrømmer har tre eller fire spillere man ikke kan dekke inn for. Det gjelder uansett hvor god manageren er, eller hvor stor tropp man har, sier tidligere Liverpool-forsvarer Jamie Carragher.

Les også Marerittbeskjed for Liverpool – van Dijk må opereres

Virgil van Dijk ble meid ned av Everton-keeper Jordan Pickford i lørdagens Merseyside-derby. Etterpå fikk han konstatert båndskade i kneet. Foto: Laurence Griffiths / AP / NTB

Må hente erstatter

Klubblegenden har i flere år dekket engelsk fotball for Sky Sports. Han mener Liverpool må handle når overgangsmarkedet åpner igjen.

– Jeg tror helt bestemt at de blir nødt til å gjøre noe i januar. Liverpool hadde allerede svakheter der før van Dijks skade.

Framover blir de rødkledde nødt til å stole på at Joel Matip og Joe Gomez kan gjøre jobben, men begge to har hatt skadeproblemer tidligere. Midtbanemannen Fabinho kan kanskje bli nødt til å bli trukket ned i forsvar for å hjelpe til.

Nøkkelspiller

Virgil van Dijk ble hentet til Liverpool fra Southampton i januar 2018. Han kostet godt over 800 millioner kroner, og det gjorde han på det tidspunktet til verdens dyreste forsvarsspiller. Det skulle raskt vise seg å være en lur investering.

Siden hans inntreden har Liverpool vunnet både Champions League (2019) og Premier League (2020). Med van Dijk på banen slapp klubben inn bare 78 mål og holdt nullen 44 ganger i løpet av nederlenderens 95 seriekamper.

Søndag kveld la van Dijk ut en melding til Liverpool-fansen i sosiale medier. Der skrev han at han er «fullt konsentrert om å komme tilbake».