Øygarden og Mons Ivar Mjelde har rykket ned

Øygarden tapte 0–6 og hadde ingenting å stille opp med da nedrykket til 2. divisjon ble et faktum.

Mons Ivar Mjelde er ferdig som trener for Øygarden etter sesongen. Nå er det klart at han ikke lyktes i å redde klubben. Foto: Ørjan Deisz

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

KFUM - ØYGARDEN 6–0

Øygarden stilte opp på kamp på Ekeberg, men de møtte ikke opp, slik man gjerne sier i fotball. KFUM var best i alt. De skjøt i mål fra distanse. De puttet fra kort hold. Og de lekte seg til scoringer.

Til slutt var fasit et 0–6-tap i en kamp Øygarden måtte vinne for å ha et håp om å overleve i 1. divisjon.

Dermed er nedrykket klart, én kamp før sesongslutt.

– Jeg hadde fått en forhåpning om at vi kunne være med og kjempe helt inn, men dette var bare ekstremt skuffende, sier Kurt Fjeld, sportslig leder i Øygarden FK.

– Det ble stygt

Øygarden-spiller Aune Heggebø var skuffet i minuttene etter at nedrykket var et faktum.

– Vi har enkelt og greit ikke vært gode nok til å beholde plassen i førstedivisjon. Det er veldig skuffende, sier han.

Mandagens 6–0-tap mot KFUM Oslo, beskriver han som kaotisk.

– Vi har hatt flere gode perioder. De har imidlertid vært for korte og for sjeldne. Det har ikke vært godt nok, sier Heggebø om Øygarden første sesong. Foto: Bård Bøe

– Det ble stygt på slutten. De tre første målene kommer på langskudd, uten at de egentlig skapte sjanser. Derfor synes jeg vi er uheldige, sier Heggebø.

– Etter 3–0-målet raknet vi. Da ble det kaos, sier han.

Avviser fiasko

Daglig leder Trond Jetmundsen sto på Ekeberg og fulgte kampen. Allerede nå ser han fremover.

– Vi kan ikke grave oss ned. Nå må vi bygge oss opp igjen og komme tilbake sterkere om et år eller to, sier Jetmundsen.

Spørsmålene om hva som har gått galt i Øygarden FKs første år, vil komme. Jetmundsen mener det nye samarbeidsprosjektet har livets rett.

– Jeg har tro på at vi samarbeider på Sotra. Det er veien å gå. Nå må vi få på plass et økonomisk fundament, og vi må bygge en breiere, større og bedre tropp. På sikt må vi klare å ha et Obos-ligalag på øyen, sier Jetmundsen.

– Er Øygarden FK en fiasko?

– Ikke i det hele tatt. Nå begynner vi å få kontroll på ting. Og vi har vist i det siste at vi har vært konkurransedyktige. Men i dag fikk vi dessverre ikke et resultat, sier Jetmundsen.

Arven etter Nest-Sotra

Øygarden FK er Nest-Sotra i ny drakt, og skulle være en ny klubb for den nye kommunen. Fri fra de økonomiske problemene og poengtrekkene som Nest-Sotra var plaget med.

Men toppfotballsatsingen på Ågotnes har bare fått verre vilkår.

Mange vil trolig stemple Øygarden FK som en fiasko når det ender med nedrykk første året. Fjeld sier han ikke kjenner seg igjen i en slik beskrivelse.

– Legger du godviljen til var det fem-seks spillere igjen fra Nest-Sotra-laget. Det blir ikke riktig å dra den sammenligningen, sier den sportslige lederen.

– Arven fra Nest-Sotra er at det var veldig stor utskifting hvert år. Det er blytungt å jobbe på den måten. Jeg håper vi nå kan finne en bærekraftig måte å bygge klubben på, slik at vi ikke hele tiden må begynne på nytt, sier Fjeld.

Koronaen gjorde forholdene svært vanskelig da et nytt sponsorbudsjett skulle komme i stand, og den nye klubben fikk dårligere råd enn det Nest-Sotra hadde. Dog uten underskudd.

Så startet sesongen. Svakt.

Sparket treneren

Den ferske treneren Bryant Lazaro skulle egentlig være assistent, men hadde fått hovedansvaret for klubben. Han fikk sparken etter 15 kamper. Da lå laget på kvalikplass.

– Jeg er stolt av mitt arbeid i Øygarden, sa Lazaro til BT.

Mons Ivar Mjelde kom inn, og han fikk en grusom start på jobben. Øygarden tapte det meste, og de tapte stort.

– Vi får aldri vite hvordan det hadde gått om vi ikke hadde skiftet trener. Jeg mener det var riktig at vi gjorde det vi gjorde, sier Fjeld.

Men så kom sluttspurten. Før denne fatale kampen mot KFUM, hadde Øygarden seks kamper på rad uten tap og de sluttet å slippe inn mål.

Likevel, det var ikke nok til å redde plassen.