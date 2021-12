Branns kvalikkamp spilles for 600 tilskuere

Det var folksomt på Brann Stadion søndag. Men når Sportsklubben spiller kvalik for å unngå nedrykk onsdag, blir det glissent.

Det blir glissent på tribunene når Brann enten rykker ned eller berger plassen onsdag kveld.

På regjeringens pressekonferanse mandag kom konklusjonen: Branns kvalikkamp mot Jerv, som spilles i Oslo onsdag, vil gå med strenge publikumsrestriksjoner.

Det åpnes for totalt 600 tilskuere.

– Utrolig kjedelig timing. Vi vet at det var mobilisert voldsomt blant supporterne våre. Mange bergensere var klare for å reise, sier Therese Rygg. Hun er leder for marked, kommunikasjon og samfunnsansvar i Brann.

Nær 2000 var solgt

Tirsdag morgen skal klubbene som spiller mot hverandre i kvaliken ha et møte om billettfordelingen.

– Jeg vet at det er solgt 1980 biletter så langt. Nå er salget selvsagt stoppet. Så må vi diskutere hvordan fordelingen blir, sier Rygg.

Branns supportersjef, Bataljonen-leder Erlend Vågane, anslåer at godt over 1000 av disse var til Brann-supportere.

– Denne nyheten er ufattelig kjip. Uansett hvordan onsdagen ender, er det en virkelig stor merkedag i klubbhistorien. At mange ikke får oppleve det fra tribunen, er kjipt, sier Vågane.

Begrensningen fra regjeringen er i tråd med anbefalingen fra Helsedirektoratet for utendørs arrangement med faste tilviste plasser.

Til sammenlikning med de 600 det nå blir, var det solgt 10.257 billetter til søndagens Brann-kamp.

Restriksjonene trer i kraft natt til onsdag, som er dagen der Branns divisjonsstatus blir avgjort.

Therese Rygg fortviler over at en rekke Brann-supportere nå går glipp av onsdagens kvalikkamp.

Alt avgjøres

Etter å ha levd med koronabegrensninger i hele den forrige og store deler av denne sesongen, har Brann kunnet selge alle setene i det siste. Så også til dramaet søndag kveld, der Brann slo Sarpsborg og unngikk direkte nedrykk.

Pål Breen i Norsk Toppfotball, interesseorganisasjonen for norske toppklubber, har ikke besvart BTs henvendelse mandag kveld.

– Kom overraskende dette, melder Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i Norges Fotballforbud, i en SMS til VG.

Kampen mellom Brann og Grimstad-laget Jerv er den siste, avgjørende kampen i sesongen. Vinneren får den siste plassen i neste års eliteserie, mens taperen må spille i Obosligaen.

Bataljonen-leder Vågane er sikker på at Brann-supportere kunne gjort en forskjell.

– Det er ingen tvil om at Jerv kommer best ut av dette. Nå får de spille med rammer som de er vant til, sier han.

– Med Brann-supportere ville dette blit en helt annen kampopplevelse, legger Vågane til.

Selv hadde han bestilt både togtur og kampbillett. Nå vet han ikke om det blir Oslo-tur, i likhet med veldig mange andre Brann-supportere.

