«BV» blir TIL- og landslagstrener

Bjørn Vidar Stenersen (40) vender tilbake til Tromsø etter syv år i Danmark.

TILBAKE: Bjørn Vidar Stenersen på besøk på Alfheim for et par år siden. Nå kommer «BV» hjem til Tromsø og Alfheim. Foto: Øyvind Sivertsen

Etter syv år i storklubben FC København vender Bjørn Vidar Stenersen hjem til TIL og Tromsø. I tillegg til trenerrollen i TIL blir han også en del av Ståle Solbakkens team på det norske landslaget, skriver TIL i en pressemelding.

– Bjørn Vidar «BV» Stenersen har de siste årene vært sentral i akademiet til FC København med hovedansvar for den fysiske treningen. I løpet av perioden i Danmark har han høstet bred erfaring og kompetanse fra ulike miljøer hvor fokuset har vært på å utvikle den moderne fotballspillerens fysiske, psykiske og taktiske egenskaper. Nå er han tilbake i TIL, og er tiltenkt en rolle som fotballtrener med ansvar for det fysiske rundt A-laget i klubben, skriver TIL.

– Stjernesignering

«BV» har tidligere jobbet tett sammen med Ståle Solbakken både i tyske FC Köln og i danske FCK.

– Vi har ønsket å få Bjørn Vidar tilbake til klubben en stund, og er svært glad for at en av de dyktigste fysiske fotballtrenerne i Europa med norsk pass igjen blir en del av klubben. Han har en utrolig kunnskaps- og erfaringsbase som vil berike klubben på flere områder, sier assistenttrener og spillerlogistikkansvarlig i TIL, Lars Petter Andressen.

– Dette er en stjernesignering for TIL. Jeg er utrolig glad for at Bjørn Vidar blir en del av klubben igjen. I en business som fotballen går utviklingen utrolig raskt, og dersom vi som by og klubb skal henge med må vi sørge for å ha bred og oppdatert kompetanse. I Bjørn Vidar får vi inn en utviklingsorientert trener med internasjonal komptanse som vil forsterke oss ytterligere, sier daglig leder i TIL, Øyvind Alapnes.

– Riktig timing

I sin aktive karriere var «BV» i sin tid en stor profil på TUIL, der han spilte med nåværende TIL-trener Gaute Helstrup.

I sin trenergjerning var «BV» i flere år sentral under TILs siste storhetstid under Per-Mathias Høgmo, da laget sit kjempet om medaljer i Eliteserien og spilte jevnlig i europacupen, før han dro utenlands.

– Etter syv år i Danmark er timingen riktig for å flytte tilbake til Tromsø og TIL. Spillerne og trenerteamet har skapt et solid fundament som jeg gleder meg til å være med til å videreutvikle. Det jobbes bra i TIL nå, og jeg håper å bli en del av et team som er med på å realisere drømmene til spillere og supportere, sier Stenersen til klubbens hjemmeside.

I TIL påpeker man nettopp Stenersens internasjonale erfaring og kunnskap som viktig.

– I tillegg til kompetansen innenfor det fysiske har han de seneste årene brukt mye tid på å videreutdanne fotballkompetansen for å kunne forstå de ulike dimensjonene i fotballen enda bedre. Vi får inn en fotballtrener med ekstrem kompetanse på fysisk trening og en person som søker etter ny kompetanse kontinuerlig, og det er vi utrolig glad for, sier Lars Petter Andressen.

Solbakkens mann

Utover trenerrollen i TIL blir Stenersen også en del av Ståle Solbakkens team på det norske landslaget primært som fysisk trener.

– Dette er en kjempesignering for både TIL og det norske landslaget. Bjørn Vidar har sterk faglig kompetanse og bred erfaring på områder som vil komme oss til nytte. I tillegg er han med sin væremåte en kulturbærer som vil bidra til hele laget, sier landslagssjef Ståle Solbakken til til.no.