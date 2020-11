TIL bekrefter Botheim-henvendelse

I STABÆK: Rosenborg-spiss Erik Botheim er lånt ut til Stabæk denne sesongen. Foto: NTB

iTromsøs sportsredaktør, Rune Robertsen, skrev mandag i en kommentar at TIL er interessert i Erik Botheim.

Nå bekrefter Lars Petter Andressen at TIL gjorde en henvendelse til Rosenborg for noen uker siden. Men han avviser at det ble lagt inn et bud.

- Botheim er en spiller vi har fulgt lenge og hatt interesse for før. Som nevnt tidligere har vi ingen spisser på kontrakt neste år. Vi har fått avslått et bud på en spiss (Aune Heggebø) og jobber med flere spisser fremover. Vi skal ha inn kanskje to eller tre spisser foran neste sesong, sier Andressen, som også bekrefter at Fitim Azemi er aktuell for en permanent deal med TIL.