Ødegaard ute av Real Madrid-troppen

Martin Ødegaard er ikke blant de 20 spillerne som er tatt ut til Real Madrids tropp til lørdagens seriekamp mot Cádiz.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Martin Ødegaard spiller ikke for Real Madrid i helgen. Foto: Angel Fernandez / AP / NTB

Det er klart etter at den spanske storklubben la ut listen over de utvalgte på sine nettsider.

Ødegaard startet Real Madrids to første La Liga-kamper denne sesongen, men ble deretter plassert på benken i de to neste. I siste oppgjør før landslagspausen fikk han et innhopp i 2-0-seieren over Levante i det 89. minutt.

Lørdag blir ikke Ødegaard blant de spillerne Zinédine Zidane kan plukke fra.

Drammenseren har ikke greid å gjøre mye ut av seg på banen etter at han vendte tilbake til Real Madrid. Forrige sesong var han på et vellykket utlån i Real Sociedad.

Ødegaard startet nylig alle Norges tre landskamper mot Serbia, Romania og Nord-Irland.

Regjerende mester Real Madrid står med ti poeng etter fire La Liga-kamper. Cádiz rykket i sommer opp til øverste nivå.

– Skadet

Flere spanske medier skriver også om at Ødegaard ikke er med i troppen. Marca mener utelatelsen skyldes en skade hos nordmannen.

«Ødegaard kom skadet tilbake fra spill med landet sitt, og i den siste treningsøkten før kampen følte han ubehag. Det har ført til at Zizou (Zidane) utelater ham fra troppen», skriver avisen.

De påpeker også at skaden ikke skal være av det alvorlige slaget.

Neste uke møter Real Madrid Sjakhtar Donetsk i Champions League. Det er muligheter for at Ødegaard blir klar for den kampen, mener Marca å vite.