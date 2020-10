Fotballekspertene har aldri opplevd maken: «Tidenes serieavslutning»

Tidenes serieavslutning i kvinnefotballen, mener ekspertene. Flere lag kan vinne serien. De to beste møtes søndag.

Ajara Njoya i aksjon mot Rosenborgs Mali Lilleås Næss i den første kampen som endte 0–0. Foto: Ole Martin Wold/NTB scanpix

Topplagene Vålerenga (31 poeng) og Rosenborg (30) er klar for å ta et viktig steg i gullkampen. Avaldsnes henger også med etter 3–1-seier mot LSK Kvinner fredag kveld, men har spilt én kamp mer.

– Jeg har fulgt toppserien siden 1999 og kan ikke huske maken til avslutning med så mange lag som kjemper i toppen. I tillegg er det spenning i bunnen av tabellen, sier NRKs kommentator Olav Traaen.

Han mener at ligaen er blitt høyinteressant, og at spenningen kan holde seg helt til punktum settes i november.

Traaen husker godt at det i 2014 kom en avgjørelse i siste serierunde, da LSK vant over Stabæk. Forskjellen nå er at det er flere lag som kjemper om pallplassene.

Fotballekspert Carl-Erik Torp og Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner, er av samme oppfatning. Avslutningen i 2020 skiller seg ut.

Over all forventning

– Det er tidenes avslutning og en ekstrem interesse for denne kampen, sier markedsansvarlig Jens August Dalsegg i Vålerenga.

Han opplyser at spillerne har fått forespørsler fra ukjente om de har billetter. Kun 200 får komme inn på stadion.

Dalsegg mener trøkket i kvinnefotballen har økt av mange grunner.

Flere klubber har satset på kvinnefotball.

Noen av proffene er kommet tilbake til gamlelandet.

Sponsorer har brakt inn flere kroner.

Klubber som ikke har vunnet serien tidligere, kan gjøre det nå.

Mediene skriver mer og overfører fra flere kamper.

Dermed skapes profiler.

Fakta Tabellen 1 Vålerenga 14 9–4–1 31 2 Avaldsnes 15 9–4–2 31 3 Rosenborg 14 8–6–0 31 4 LSK Kvinner 15 9–1–5 28 5 Sandviken 14 7–1-6 22 6 Arna-Bjørnar 14 5–1–8 16 7 Klepp 14 4–2–8 14 8 Kolbotn 14 2–5–7 11 9 Lyn 14 2–3–9 9 10 Røa 14 2–1–11 7 Les mer

Spissduellen

Norges to mest målfarlige spillere i Toppserien skal i aksjon på Intility Arena i hovedstaden. Hjemmelaget har Ajara Njoya, motstanderen Marit Clausen. Begge har scoret ni mål denne sesongen.

– Hver gang jeg går på banen, tenker jeg at jeg må gjøre alt for at lagvenninnene mine skal bli lykkelige, sier 27 år gamle Njoya, som er fra Kamerun.

Hun scoret fire mål i en seriekamp mot Klepp for kort tid tilbake. Det ble den største og en historisk seier for Vålerenga i Toppserien.

Njoya forteller at hun har stor respekt for Rosenborg. For å vinne, må Vålerenga gi alt. For henne handler det om mentalitet.

– Den som er sterkest i troen, får uttelling. Den mentaliteten lærte jeg av mine foreldre. De sa at hvis du vil noe, må du fighte for det.

Marit Clausen foran, fulgt av Cesilie Andreassen. Rosenborg ser frem til en avgjørende kamp. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

Kompromissløs trønder

Marit Clausen har mange kvaliteter. Hun er offensiv, liker å være i feltet, en møtende spiss.

– Jeg er ikke den som dribler, sier 24-åringen.

Torgrim Olsen, markeds- og medieansvarlig i Rosenborg, supplerer med at Clausen er sterk, tøff og kompromissløs, en «tanksenter».

Marit Clausen i søkelyset. Hun er en av dem Rosenborg må sette sin lit til søndag. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Trønderne har satt spor

Rosenborg har ikke tapt en eneste kamp denne sesongen. Poengtapene er kommet på uavgjort.

– Vi har bevart evnen til å slippe inn lite mål og score litt mer enn i fjor. De nye spillerne våre har betydd mye, sier Olsen.

Han sikter til venstreback Kristine Minde, som kom hjem fra tyske Wolfsburg, og høyrekant Lisa-Marie Karlseng Utland. Hun returnerte til Norge fra Reading i England.

I tillegg fikk Rosenborg tak i Julie Blakstad fra Fart. 19-åringen ble i fjor kåret til årets unge spiller og var ettertraktet av mange klubber.

Når det gjelder Vålerenga mener Dalsegg at laget har satt seg mye mer, etter å ha slitt med å få en god førsteomgang i starten av sesongen.

– Vi ser mer ut som et lag i 90 minutter og er ikke avhengig av enkeltspillere som avgjør kampen.

PS. Vålerenga-Rosenborg søndag kl. 16.00 på NRK 1.

Slik var situasjonen i fjor. Mette Christiansen, visepresident i fotballforbundet, overleverer sølvmedaljer til Vålerengas spillere. Ajara Njoya vil ha gull denne sesongen. Foto: Marit Hommedal/NTB scanpix

Ajara Njoya er inne i sin andre sesong i Vålerenga. Hun har også spilt for Sandviken. Foto: Annika Byrde/NTB scanpix

Ajara Njoya og Vålerenga har vært høyt oppe denne sesongen. Kan det holde helt inn? Her er Arna Bjørnars keeper Sandra Stavenes satt ut. Foto: Marit Hommedal/NTB scanpix