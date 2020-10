Viking-børsen: «Han var Vikings beste, men konkurransen var ikke stor»

Her er spillerbørsen etter at Viking spilte en dårlig kamp og tapte 0–1 for FKH i Rogalands-derbyet.

Viljar Vevatne på rumpen etter en duell mot FKHs Ibrahima Wadji. Ellers spilte venstrebacken en ok kamp og er den eneste som får 6-er på børsen. Foto: Carina Johansen