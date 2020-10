Direkte: Vålerenga trenger å vinne for å henge med i medaljekampen

Lekker fotball! Geniet Sahraoui vipper gjennom Henrik Bjørdal som får ballen bak Sandefjords forsvarslinje. Demper den til islendingen som kaster seg ned på bakre stolpe og skyver 1-0 over streken. Herlig angrep fra Vålerenga som startet med Borchgrevink og Dønnum ute til høyre.

Mål for Vålerenga!

Endelig byr hjemmelaget på noe. Fint brudd og igangsatt av Marcos Valés. Tar med seg ballen fremover og kombinerer med Rufo. Prøver å viderebefordre den til Gussiås innenfor Vålerengas 16-meter. Ender på hvit spiller. Men det desidert beste initiativet en Sandefjord-spiller har utført utpå her så langt.

Borchgrevink har kommet over fra motsatt back for å slå.

Nesten for Vålerenga! Corneren slås inn i feltet og stusses ned av Tollås Nation. Redning på strek av Kreuzriegler! Kampens første sjanse!

Endelig litt action! Bjørdal trekker opp et angrep og spiller til Dønnum. Vålerenga-vingen banker til. Godt skudd, litt over!

Grov feilpasning av Sandefjord gir Vålerenga et gratisangrep.

Rufo rapper ballen fra Sahraoui og starter et Sandefjord-angrep. Men hjemmelaget må trille bakover og starte på nytt - nå mot etablert.

Veteranen Tommy Skjerven fra Kaupanger dømmer. Da er vi sikret litt sidemål utpå her.

Svak borteform på Vålerenga. Ikke vunnet på fremmed gress siden Brann i Bergen 1. august. Tapt siden mot Start, Haugesund og Bodø/Glimt. Skal i rettferdighetens navn legge til at de ikke har tapt hjemme i samme periode: 4-1-0. Og uavgjortkampen kom mot Glimt.

