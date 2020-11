Lagerbäck klager på belastningen. Likevel er han selv med på rovdriften.

Stadig flere spør hvorfor onsdagens landskamp mot Israel skal spilles.

Lars Lagerbäck gir instrukser til spillerne under den skjebnesvangre kampen mot Serbia. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Onsdag spiller Erling Braut Haaland & co. på Ullevaal for siste gang i 2020. Den betydningsløse taperfinalen i Nations League er blitt kraftig kritisert de siste dagene. Mange sliter med å forstå hvorfor en «betydningsløs» landskamp må spilles midt under en pandemi, særlig når Oslo nå stenges ned igjen.

Samtidig spør mange hvorfor Norge i det hele tatt måtte legge inn en vennskapskamp nå. De skal tross alt spille bortekamper i Romania og Østerrike i løpet av den neste uken. Det voldsomme kampprogrammet er en av de store snakkisene i Fotball-Europa denne koronahøsten.

Belastningen på de beste spillerne er enorm. De store klubbene spiller to kamper hver eneste uke. Nå er det i tillegg satt opp tre landskamper på åtte dager.

Landslagssjef Lars Lagerbäck har flere ganger uttalt seg kritisk om utviklingen. Allerede før pandemien var han misfornøyd med at antallet treningsdager under en samling blir færre og færre.

Fakta Saken kort forklart Norge møter Israel på Ullevaal onsdag. Landskampen er den første av tre på åtte dager. De to lagene tapte sine kamper i EM-omspillet i oktober. Den eneste betydningen kampen kan ha for Norge, er at de får poeng til Fifa-rankingen ved seier. Plasseringen der avgjør hvilket nivå Norge havner på i trekningen til neste års VM-kvalifisering. Norge skal også spille mot Romania og Østerrike i Nations League. På grunn av pandemien er årets fotballsesong ekstra komprimert. Kampene kommer derfor tettere enn vanlig. Mange er sterkt kritiske til antallet kamper. Dette har også Lars Lagerbäck vært. Likevel gir han nøkkelspillerne svært lite hvile på landslaget. Norge-Israel vises på TV 2 onsdag klokken 18.00. Les mer

Stjernene får ikke hvile

Selv om svensken mener det spilles for mange kamper, er han samtidig en av trenerne som gir sine største profiler mest tid ute på banen. Han gir dem iallfall ikke mye hvile.

Det viser en gjennomgang Aftenposten har gjort av landslagsperioden i oktober. Da spilte Norge den mye omtalte EM-playoffen mot Serbia, samt to kamper i Nations League.

Den første gikk til ekstraomganger (der Norge tapte), og den totale spilletiden på de tre kampene ble 300 minutter.

Sander Berge og Kristoffer Ajer har begge et tøft kampprogram i England og Skottland, men begge var på banen absolutt hele tiden for Norge.

Erling Braut Haaland er ett av Fotball-Verdens heteste navn, men heller ikke han fikk mye hvile. Han var på banen i 285 minutter for Norge, det samme var Omar Elabdellaoui.

Også Martin Ødegaard spilte mye.

De beste skal spille

Lagerbäck sier at han alltid gjør en vurdering av hvor stor spillernes fysiske belastning har vært. Så hører han med legene og spillerne. På det grunnlaget tar han ut det beste laget.

– Hvis du har brukt en spiller i to kamper og vurderer at han er den beste for den tredje kampen, da velger du det alternativet, sier svensken.

Han har et prinsipp som sier at om det medisinske apparatet mener det er risiko for skade, da bruker han ikke den spilleren.

De fleste trenerne ser ut til å være enige om at spillerne utsettes for en belastning som er for stor, både på klubb- og landslag.

– Er problemet det at ingen vil være den som hviler de beste spillerne?

– Mitt inntrykk er at klubbene roterer mye på laget i dag. Jeg er sikker på at trenerne og legene gjør vurderinger på spilletid. Men spillerne blir jo trette i lange perioder. Er det sånn at du bedømmer at en litt trøtt spiller er best i en posisjon, da velger en elitetrener den spilleren. Iallfall hvis det ikke er fare for skade, sier Lagerbäck.

Lagerbäck sammen med noen av sine største profiler. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Ødegaard klager ikke

Martin Ødegaard har slitt mye med skader i år. Først trøblet kneet i sesongstarten. Etter forrige landskamp har han også slitt med sykdom og en vond legg. Han vil imidlertid ikke kritisere kampprogrammet eller trenernes uttak.

– Jeg elsker å spille fotball og vil gjerne spille så mye som mulig, sier Real Madrid-spilleren.

Han mener kroppen er klar til å spille 90 minutter også mot Romania og Østerrike i løpet av den neste uken. Han legger imidlertid ikke skjul på at det ekstra tette koronaprogrammet gir ekstra utfordringer.

– Det krever en del ekstra med restitusjon og alt det. Du må være ekstremt nøye på alt det der for å komme gjennom. Det er sånn det er, da må du sørge for å være best mulig forberedt til hver kamp og hente deg inn så raskt som mulig, sier drammenseren.

Kritikk mot landskamp

Lagerbäck ble tirsdag konfrontert med kritikken mot at kampen spilles. Oslos byrådsleder Raymond Johansen har uttalt seg kritisk til VG.

– Jeg har stor forståelse for at den diskusjonen vokser, og at mange mener at også fotballen bør stenge ned, sier Lagerbäck.

Tirsdag ble det kjent at en israelsk spiller er smittet av covid-19. Han er satt i isolasjon, mens tre lagkamerater måtte i karantene og går glipp av kampen.

Norges Fotballforbund har tidligere signalisert at kampen må spilles for å sikre økonomiske utbetalinger.

Dette avkrefter nå Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund, til NTB. Det har lenge vært planlagt at de tapende lagene i EM-omspillet skulle møte hverandre nå, sier han.